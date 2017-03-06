Referanduma 40 gün kala evet ve hayır cepheleriyle ilgili gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Evetçilerde aşırı bir telaş görüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, mitingden mitinge, açılıştan açılışa koşuyor.

Adeta, sandıktan çıkacak sonucun evet olacağından emin değil gibi bir havaları var.

Öyle ki, Başbakan’ın helikopteri kötü hava koşullarına rağmen yeni bir miting için havalandı ve inmesi gereken yere değil bir caminin yanındaki alana zar zor inebildi.

Ak Parti’nin son yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında ne çıktı bilmiyorum ama şöyle rahatça oturup, kahvelerini yudumlaya yudumlaya bekleyecek bir sonuç çıkmadığı kesin.

Evetçi cephenin diğer partisi MHP ise iç karışıklıklar yüzünden istediği gibi bir kampanya yürütemiyor.

Parti tabanının evet konusunda ciddi kuşkuları var sanki.

Kimi anketler, MHP’li seçmenin neredeyse yarısının hayır verme eğiliminde olduğunu göstermekte.

MHP yönetimi, “Evet çıkarsa, bunun sayemizde olduğunu söyleriz. Hayır çıkarsa, Ak Partili seçmenin sandığa yeterince gitmediğini ya da gidip evet oyu vermediğini açıklarız” hesabı mı yapıyor acaba?

++

Evetçi cephe sonuçtan emin olamayışın endişe ve telaşını yaşarken hayırcı cephenin en önemli kalesi CHP’nin en büyük eksiği yeterli heyecan duymamaları, aşırı rehavete kapılmış olmaları.

Şöyle gümbür gümbür bir kampanya için CHP’liler ne bekliyorlar ki?

Devlet Bahçeli’ye rakip oldukları için MHP’den ihraç edilen isimler neredeyse CHP’den daha iyi bir hayır kampanyası yürütüyor, seslerini daha fazla duyuruyor.

++

Referandumda sonuç şöyle çıkacak diye kehanette bulunacak değilim.

Ancak bugün itibariyle şunu rahatça söyleyebilirim:

Havada sürpriz kokusu var!

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...