AK Partide anayasa programı

Başkanlık sistemi ile ilgili anayasa değişikliği teklifinin, TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından gözler Genel Kurul’da yapılacak görüşmeye çevrildi. AK Parti anayasa değişikliğinin görüşüleceği tarihte tüm bakan ve milletvekillerinin programlarını iptal etmeleri duyurusunu yapacak.

PROGRAMLAR İPTAL

AK Parti de tüm programlar anayasa değişikliği teklifinin Genel Kurul’da yapılacak görüşmelerine göre yapılacak.

AK Parti de anayasa değişikliğinin 5 Ocak ile 10 Ocak tarihleri arasında Genel Kurul’a indirilmesi planlanıyor. Anayasa değişikliğinin Genel Kurul’a indirilmesinden önce, Başbakan Binali Yıldırım AK Partili milletvekilleri ile kapalı toplantıda bir araya gelecek. Milletvekillerinin karşı çıktığı yedek vekillik ile ilgili değişikliğin paketten çıkarılmasının ardından, AK Parti de fire endişesi azaldı ancak, olabilecek bir fireye karşı milletvekilleri ile geniş bir müzakere yapılacağı öğrenildi. AK Parti de anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri sırasında 316 milletvekilinin de Genel Kurul’da hazır bulunmaları istenecek. Bakanların yurt içi ve yurt dışı programları iptal edilecek.

MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN’IN SAĞLIK DURUMU-

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın sağlık durumu nedeniyle, Genel Kurul’u Meclis Başkanvekillerinden birisi yönetecek. Bu kişinin muhalefetten Akif Hamzaçebi ya da Pervin Buldan’ın yönetmesi de düşünülüyor. AK Parti’den Ahmet Aydın ve Ayşenur Bahçekapılı’nın Genel Kurul’u yönetmesi halinde AK Parti’nin 316 olan sayısı 315’e düşecek. AK Parti de ise bir oyun bile çok önemli olduğu belirtiliyor. Bu durumda Genel Kurul’da CHP’li Akif Hamzaçebi’nin oturulması da gündemde.

Öte yandan, anayasa değişikliği teklifinin Genel Kurul’daki görüşmelerinden önce, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor.

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