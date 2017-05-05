CHP’nin en önemli özelliği parti içi demokrasiydi, çok seslilikti, düşünce ve ifade özgürlüğüne saygıydı, sosyal demokrasinin temel ilkelerine ve insan haklarına bağlılıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini eleştiren ve önümüzdeki ilk kurultayda karşısına aday olarak çıkmaya hazırlananları, “kapı önüne koymakla” tehdit etmesi tüm bu özellikleri yerle bir etti, partiyi adeta Ak Parti ve MHP’ye benzetti.

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Ak Parti’de “Reis”in sözü üzerine kimse söz söyleyemiyor. Karşısında sembolik olarak dahi aday olunamıyor. Küçük eleştirilerde, hatta sitemlerde bulunanlar ya tasfiye ediliyor ya da köşesine çekilmek zorunda bırakılıyor.

MHP’de de Devlet Bahçeli’yi eleştirenlerin başı yandı. Önce disipline verildiler, sonra partiden kovuldular.

Aynı hastalığın şimdi CHP’ye sirayet ettiği anlaşılıyor.

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Akşam gazetesine yaptığı açıklamada, CHP yönetimini eleştiren, önümüzdeki seçimlerde başarılı olabilmek için değişimin gerekli olduğunu saygılı bir üslupla ifade eden Mersin Milletvekili Fikri Sağlar hakkında disiplin sürecinin başlatılması ve “kapı önüne konulmak” istenmesi kabul edilebilir bir şey değildir.

Parti içi disiplin parti içi despotizme dönüşmemelidir.

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Bu açıdan bakıldığında eski genel başkan Deniz Baykal’ın, “CHP tehditle, öfkeyle, sopa sallayarak yönetilemez. Türkiye’nin bu ortamında CHP’nin bir an önce toparlanıp kendisine gelmesine acil ihtiyaç vardır” sözleri son derece yerindedir ve Kılıçdaroğlu’na ciddi uyarı niteliğindedir.

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Şu aşamada yapılması gereken, CHP kurultayını bir an önce toplamak, 2019 seçiminde kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağını net biçimde belirlemek, partiyi o zamana kadar yönetecek isimleri tek tek yeniden seçmektir.

Kılıçdaroğlu’nun hedefi, parti içindeki iktidarını korumak değil, Türkiye’de iktidara gelmek olmalıdır.

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