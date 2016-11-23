AK Parti kendi kalesine gol atmayı çok seviyor!

14 yıldır iktidarda olan Ak Parti arkası arkasına akıl almaz hatalar yapıyor, adeta kendi kalesine goller atıyor. Yorgunluk mu, basiret bağlanması mı, beceriksizlik mi, bilgisizlik mi; yoksa bunların hepsi birden mi?

Cinsel istismarcılara ceza ertelemesi öngören kanun değişikliği hamlesi son derece yanlıştı ve yurdun dört bir yanında kadınların ortaya koyduğu muhteşem tepkiye dayanılamayarak vazgeçilmek zorunda kalındı.

Ak Parti kurmaylarının son dakikaya kadar yapmak istedikleri değişikliği inatla savunmaları ve ancak Beştepe Sarayı’nın devreye girmesiyle geri adım atmaları kendi kalelerine attıkları bir goldü.

15 Temmuz şehitlerinin yakınlarının askerlikten muaf tutulmasını öngören kararname çıkarılması da Ak Parti’nin kendi kalesine attığı bir diğer gol olarak kayıtlara geçti.

Çanakkale şehitlerinin yakınları askerden muaf tutulmuyor.

Kurtuluş Savaşı şehitlerinin yakınları için askerlikten muafiyet yok.

Kore Savaşı’nda, Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olanların yakınlarına askerlik konusunda herhangi bir ayrıcalık tanınmıyor.

PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele ederken şehit olan asker, polis ve korucuların yakınlarına da de askerlik konusunda herhangi bir kolaylık bulunmuyor.

Ama 15 Temmuz şehitlerinin yakınları için “askerlik yapmama hakkı” tanınıyor.

Bugüne kadar savaşlarda, terörle mücadelede şehit olan binlerce, on binlerce şehidin ailelerini, yakınlarını üzecek, kıracak, rencide edecek son derece tuhaf bir karar bu.

Ak Partililere şunu hatırlatırım:

Maçı kendi kalesine gol atanlar değil, karşı kaleye gol atanlar kazanır.

Biraz durup düşünmeniz, genel bir durum değerlendirmesi yapmanız ülkenin selameti için acil zorunluluk haline geldi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...