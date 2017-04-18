Referandumda çıkan yüzde 51.4 oranındaki evet oyu Ak Parti’yi memnun etmemişe benziyor. MHP ile yapılan ittifaka rağmen özellikle büyük kentlerde uğranılan oy kayıpları nedeniyle endişeliler.

Öyle tahmin ediyorum ki, önümüzdeki günlerde Ak Parti’nin gündem maddelerinden birincisi terörle mücadele ve ekonomiye çeki-düzen vermekse, ikincisi, “Nerede yanlışlık yaptık da bazı büyük kentlerdeki birinciliğimizi yitirdik” sorusuna yanıt aramak olacak.

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Bana kalırsa, Ak Parti’nin oy kaybetmesinin başlıca nedenleri şunlar:

1)İşsizlik artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun son verileri işsiz sayısının 4 milyona dayandığını gösterdi.

Özellikle genç işsiz sayısında patlama var. Her 4 gençten biri işsiz.

İşsizliğin artması ekonomik büyümenin yeterli olmadığı anlamına geliyor.

Büyük kentlerde işsizlik de, buna bağlı geçim sıkıntısı da büyüyor.

16 Nisan’da sandığa öncelikle bu tablo yansıdı.

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2)Ak Parti’nin oy kaybının bir diğer nedeni hiç kuşkusuz enflasyondaki artış.

Yıllar sonra enflasyon yeniden çift haneleri gördü. Üstelik yükselme eğilimi devam ediyor.

Söz konusu artış, vatandaşın cebindeki paranın sürekli erimesi ve yaşam standardının düşmesi anlamına geliyor.

İşte, başta büyük kentler olmak üzere bir çok yerde Ak Parti’nin beklediği oyu alamayışının bir diğer önemli nedeni de bu.

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3)Türkiye’de şu anda büyük çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 3.5 milyon göçmen var. Söz konusu kişilerin kontrolsüz biçimde yurt geneline yayılması, buralardaki yerli halkın rahatsız olmasına yol açtı. Bazı göçmenlerin suça karışması ise işin tuzu biberi oldu.

Ak Parti’nin oy kaybının bir diğer nedeni olarak da bunu görmek gerekiyor.

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4)FETÖ operasyonlarının titiz biçimde sürdürülmemesi, kurunun yanında yaş da yanıyor algısı oluşturdu. Bu operasyonlardan aileleriyle birlikte milyonlarca kişi etkilendi.

Oy kaybının bir diğer nedeni de bu.

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5)Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılarak memurların iş güvencesinin ortadan kaldırılacağına ilişkin haberler de pek çok kişide rahatsızlık yarattı ve doğal olarak bunun sandığa yansıması yaşandı.

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6)Yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının üzerine yeterince gidilmediği algısı, hukuk konusunda özensiz davranışlar, partili bazı danışman ve gazetecilerin maksadını aşan konuşmaları da Ak Parti’deki kan kaybının nedenleri arasında sayılabilir.

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