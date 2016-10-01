AK Parti iktidarında kaybedilen adalar ne olacak?

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Lozan Antlaşması’nın yıldönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sarf etmiş bulunduğu sözlerin etrafında koparılan gürültüye gerçekten bir mana verememekteyim. AKP’nin kuruluş yıllarından başlayarak kendileri ve Başkanlığını yaptıkları parti adına, Atatürk’e ve İnönü’ye dokunduran, Milli Mücadele ruhunu içselleştirmediği, Cumhuriyet’in kazanımlarını sadece satılacak devlet işletmeleri olarak gördüğü yolundaki açıklamalarının birden bire sırf Yenikapı Ruhu çerçevesinde sona ermesini beklemek bence biraz saf bir düşüncenin ürünü olsa gerekir.

Erdoğan’a göre ‘birileri Ege’deki ada ve kayacıkları Yunanistan’a teslim etmiştir’ ve dolayısıyla Lozan Antlaşması halkımıza ‘yutturulmuştur’! Anlaşılan Erdoğan’ın konuşma metnini hazırlayan müşavirlerinin, esasen tartışmaya açık Osmanlı tarihinden başka bir tarihi bilgiye sahip bulunmadığı, politika ile sosyal gerçekler arasında zerre kadar bağ kurma yeteneğinde olmadıkları bundan daha iyi ortaya konamazdı. Üstelik bu müşavirlerin daha iki ay öncesinde Lozan Antlaşması konusunda Erdoğan’a tam tersi sözler söyletmiş bulunduğu hafızalarda taze iken! Sizi bilmem, ama ben bu adamları derhal müşavirlikten alırdım.

Yahu hadi öğreniminiz sırasında tarih dersi okumadınız; zahmet olmazsa bir internete girin ve 12 Adalar’ın 1920 Sevr Antlaşmasıyla Osmanlı Hükümetince Yunanistan’a verilmiş olduğunu, Lozan’da ise bu durumun düzeltilmesi için İnönü Başkanlığındaki heyetin kıyasıya mücadele ettiğini; ancak müzakere pozisyonunun bir yere kadar yetebildiğini; zira yeni bir savaşın göz önüne alınamadığı gerçeklerini bir öğrenin…

Daha geçen Mayıs ayında yine bu köşeden, Atatürk’ümüze ve İnönü’ye saldırılarda bulunmakta bir beis görmeyen AKP tayfasının ülkemize ait Ege’deki ve Akdeniz’deki bazı adaların Yunanistan tarafından işgal edilmesine sessiz kaldığını yazmıştık. Neydi bu adalar hatırlayalım:

-Ege Denizi’nde; Koyun, Hurşit, Fornoz, Eşek, Nergizçik, Bulamaç, Kalolimnoz, Keçi, Sakarcılar, Koçbaba ve Ardacık adaları…

-Ayrıca İzmir ilimizin sınırları içinde olan Venedik Kayalıkları…

-Akdeniz’de, Girit Adası etrafındaki Yunan işgali altında olan Türk adaları;

-Gavdos, Dhia, Dionisades, Gaidhouronisi ve Koufonisi.

Şimdi o müşavirleri bir koşu gitsinler de asıl kendileri döneminde ülkemizin toprak kaybına niye sessiz kalındığını anlatacak bir metin hazırlayıp Cumhurbaşkanına versinler.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...