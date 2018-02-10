AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Mahir Ünal ve Erol Kaya’ya Kahramanmaraş’ta katıldıkları vefa gecesinde İl Başkanı Ahmet Özdemir tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunda mahalle çetelerinin giydiği yöresel kıyafeti giydirildi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı, milletvekili, il ve ilçe başkanı, gençlik ve kadın kolları başkanı, yönetim kurulu üyesi, belediye ve il genel meclisi üyesi gibi yönetim kurulu üyesi gibi partinin kuruluşundan bugüne kadar görev almış kişiler için bir vefa gecesi düzenledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Mahir Ünal ve Erol Kaya ile yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gecede Kuran okundu.

Etkinlikte konuşan AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, programın düzenlendiği haftanın Kahramanmaraş için çok önemli olduğunu ifade ederek, “Pazartesi günü bizim şehrimizin kurtuluşunun 98’inci yıldönümü. Biz bunu bir gün olarak kutlamıyoruz, şehrimizde bir hafta bunun coşkusu, heyecanı olur. Bu anlamda bizim için bu önemli günlerde bir araya gelmiş olmak çok önemli” dedi.

ÜNAL: SÜTÇÜ İMAM’IN RUHU AFRİN’DE

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise AK Parti’nin çok büyük bir aile olduğunu ve AK Parti’de siyasetin temelini samimiyet ve cesaret oluşturduğunu söyledi. AK parti ailesine mensup olmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade eden Ünal, “Hele hele Kahramanmaraşlı olmaktan, Kahramanmaraş’ta siyaset yapmaktan ayrı bir onur ve gurur duyuyorum. 2017 yılında 17 Şubat’ta hatırlayın Cumhurbaşkanımız buraya gelmiş, Kahramanmaraş’ımızı onurlandırmıştı. 12 Şubat’tan 5 gün sonraydı, Fethi Sekin yeni şehit düşmüş, Ömer Halisdemir’in acısı kalbimize işlemişti. O gün bir şey söylemiştik; Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam’ın, Rıdvan hocanın, Arslan Bey’in ruhu yeri gelir Ankara’da Ömer Halisdemir olur, yeri gelir İzmir’de Fethi Sekin olur demiştik. Şimdi o ruh, Afrin’de kahramanlarımızın kalbinde teröre karşı büyük bir mücadele veriyor. Biz, aynı ruhun, aynı ocağın evlatlarıyız. Kahramanmaraş’ı da kıymetli kılan o ruhun ocağı olmasıdır. O yüzden Kahramanmaraş kıymetlidir ve güzeldir” diye konuştu.

YAZICI: 2007’DE ELEKTRONİK ORTAMDA DARBE TEŞEBBÜSÜ OLMUŞTU

AK Parti Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’da dünya tarihinde örneği olmayacak alçak bir darbe teşebbüsüne maruz kaldığını ancak milletin bunu önlediğini belirtti. AK Parti’nin de bir darbeyi önlediğini kaydeden Yazıcı, şunları söyledi:

“Onu belki hatırlamıyorsunuz. AK Parti, 2007 yılında Cumhurbaşkanı seçimine karşı elektronik ortamda icra edilmiş darbe teşebbüsüne karşı dik durmuş, şapkasını alıp gitmemiş, kapıların arkasında gizlenmemiş. Hemen liderimiz yetkili arkadaşları çağırmış Başbakanlık Konutu’na, orada toplanmışız, o darbe teşebbüsüne karşı, o bildiriye karşı partinin, hükümetin vereceği cevabı kaleme almış, hükümet sözcüsüne okutmuşuz, darbeyi önlemişiz. Türk siyasi tarihinde hükümet ve parti düzeyinde ilk darbe önleme faaliyeti 2007’de AK Parti gerçekleştirmiştir.”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da vizyon ve vefanın çok önemli olduğunu ifade ederek siyaset yapan bir kişide vizyon ve vefanın olması gerektiğini söyledi.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş da hayatta en büyük zevk aldığı şeyin insanlara vefa göstermek ve vefa görmek olduğunu belirterek, “Vefa gösterenler hep vefa görürler ama vefasızlık yapanlar da hep vefasızlıkla yüz yüze kalırlar. En büyük vefa örneği Recep Tayyip Erdoğan’dır. Vefayı biz ondan gördük. İlkeli ve omurgalı duruşu biz ondan gördük. Mütevaziliği, dürüstlüğü biz ondan gördük ve her şeyden önemlisi mütevaziliği ondan öğrendik” dedi.

‘ÇETE’ KIYAFETİ GİYDİLER

Konuşmaların sonunda 2001’den bu yana AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı’nda görev yapmış il ve ilçe başkanlarına teşekkür plaketleri verildi. Plaketleri Genel Başkan Yardımcıları takdim etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Mahir Ünal ve Erol Kaya’ya ‘çete’ kıyafeti hediye etti. Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu sırasında mahallelerde oluşturulan ve Fransızları kentten kovan çetelerin giydiği yöresel kıyafetleri Genel Başkan Yardımcılarına, Ahmet Özdemir tarafından giydirildi. Yazıcı, Ataş, Ünal ve Sayar daha sonra çete kıyafetiyle geceye katılanları selamladı.