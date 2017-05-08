AK Parti 24’üncü Dönem Mersin eski Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, FETÖ/PDY üyesi olmak suçlaması ile gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan tarafından konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY mensuplarınca yapılan hain kalkışma teşebbüsü ile Anayasal düzeni değiştirmek ve bu terör örgütüne üyelik suçlarından, örgüte yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmaların devam ettiği belirtildi. Savcı Ercan, bu sabah itibariyle 24’üncü Dönem Mersin Milletvekili olarak görev yapan Ahmet Tevfik Uzun’un, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan yakalanarak, gözaltına alındığı, hakkındaki arama ve el koyma çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.

1968 Tarsus doğumlu. İstanbul üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan Uzun, 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde İl Genel Meclis üyesi olarak siyasete atıldı. Ahmet Tevfik Uzun, 12 Haziran 2011’de 24’üncü Dönem Genel Seçimi’nde AK Parti’den milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. İngilizce bilen Uzun evli ve 4 çocuk babası.

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