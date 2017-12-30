Ak Parti Bolu İl Başkanı istifa etti

BOLU’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek olan il kongresinin iptal edilmesinin ardından Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, görevini bıraktı.

31 Aralık’ta Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın tek liste katılarak yapılacağı açıklanan 6’ncı olağan il kongresi için dün eski il başkanlarından Mehmet Emin Güz de adaylığını açıkladı. Daha sonra Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek olan 6’ncı olağan il kongresi iptal oldu. İptal kararının ardından Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay görevini bıraktığını açıkladı. Doğanay tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Dün akşamdan bu yana tüm Bolu’yu meşgul eden, üzerinde çeşitli spekülasyonlar yapılan il kongremizin iptali sonrası üzülerek görüyorum ki Ak Partim yıpratılmaya çalışılıyor. Buna göreve geldiğim ilk gün de müsaade etmedim, bu gün de etmem, yarın da asla etmeyeceğim. Çünkü, karanlıklar aydınlansın, yakın ışıkları diyen bir yiğit Anadolu evladı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davasının sevdalısıyım. İşte bu noktada da ismim üzerinden bu davanın yıpratılması, şahsımı derinden yaralayacaktır. Bana bu imkanı veren Rabbime sonsuz hamdler ederken, liderimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Fakat dünden beri yaşanan süreci hem genel merkezimle, hem de kendi iç dünyamda değerlendirirken, artık emaneti teslim etme vaktinin geldiği kararını aldım. Bugün itibariyle 2,5 yıldır onurla, gururla yürüttüğüm Ak Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi açıklıyorum.”