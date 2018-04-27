Ankara’ya gönül ve emek verenlerin başında Evliyagil kardeşler gelmekte, Ankara’dan tüm Türkiye’ye açılan kültür ve sanat kapısının açılmasına öncülük etmişlerdir. AJANS-TÜRK bunun en güzel örneğidir.

Ajans-Türk, basımcılığın 1. döneminde, o yılların teknik olanakları çerçevesinde tipo baskı (yüksek baskı) dizgesine sahip olan Evliyagil kardeşlerin basımcılık anlayışı, tüm ürünlere grafik tasarımı sokmaları, ayrıca makinelerin yeniliği ile tipo baskıcılıkta da olağanüstü güzellikte, çok renkli ürünler elde edilebiliyordu.

Türkiye İş Bankası yayınları ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın o dönemdeki Türkiye’yi tanıtıcı renkli yayınları ve broşürleri bunun somut örnekleri olarak gösterilebilir.

Çok ciddi çalışmalarla Ajans-Türk Basımevinin ünü kısa sürede yurt düzeyine yayıldı. Başkentte önem verilen başlıca işler artık Ajans-Türk’te hazırlanıp basılıyordu.

Evliyagil Kardeşler yeni ve geniş bir binada, daha çok donanarak, daha rahat ve çağdaş çalışmayı uygulamaya getirmek için her zaman yardımlarını gördükleri Türkiye İş Bankası’nın desteklemesiyle Kızılay’da Ziya Gökalp Bulvarı No:27’deki Ajans-Türk Binasını yaptırdılar.

Ajans-Türk bu binada Şevket ve Necdet’li olarak tam 30 yıl geceli gündüzlü yaşamının en mutlu ve verimli yıllarını geçirdi. Bu güzel birliktelik, bir yandan iki kardeşin benzeri az görülür dayanışmalarının sonuçlarını ortaya çıkarırken; öbür yandan da çevreye eşsiz bir dayanışmanın en güzel örneğini veriyordu.

ANKARA’DA İLK OFSETÇİLİK

Ankara’ya ofset basımcılık sistemi, Ajans-Türk tarafından bu binada getirildi. Ajans-Türk’ün Türk basımcılığına verdiği en güzel örnekler burada yaratıldı ve ülkenin her yerindeki basımevleri tarafından yüksek ücretlerle transfer edilen gözde ustalar-uzmanlar hep bu binada yetiştirildi.

Ajans-Türk dünya pulculuğunda büyük yankılar bırakan pul şaheserlerini bu binada üretti. “ÇAĞDAŞ TÜRK BASIMCILIĞININ ÖNDERİ„ olma aşamasını ve onurunu burada kazandı.

Evliyagil Kardeşler yeni ve geniş bir binada, daha çok donanarak, daha rahat ve çağdaş çalışmayı uygulamaya getirmek için her zaman yardımlarını gördükleri Türkiye İş Bankası’nın desteklemesiyle Kızılay’da Ziya Gökalp Bulvarı No:27’deki Ajans-Türk Binasını yaptırdılar.

Ajans-Türk bu binada Şevket ve Necdet’li olarak tam 30 yıl geceli gündüzlü yaşamının en mutlu ve verimli yıllarını geçirdi. Bu güzel birliktelik, bir yandan iki kardeşin benzeri az görülür dayanışmalarının sonuçlarını ortaya çıkarırken; öbür yandan da çevreye eşsiz bir dayanışmanın en güzel örneğini veriyordu.

ÜÇÜNCÜ DÖNEMDE AJANS-TÜRK’ÜN ÖRGÜTLENMESİ ve YENİ ATILIMLARI

Ziya Gökalp Bulvarında 10 katlı 4500 metrekare kapalı alanlı basımevine sığamayan Ajans-Türk, 1992 yılından sonra İstanbul yolu 7. km. Batıkent önü, Necdet Evliyagil Caddesindeki 8000 metrekarelik kapalı alanlı yeni üretim merkezine taşındı. Bu taşınma ile birlikte işletmenin genç kuşak yöneticileri yeni teknolojik tablonun içinde basımcılığın geleceğini, ülkenin gereksinimlerini, Evliyagil ailesinin durumunu göz önüne alarak 21. yüzyıla daha diri, daha başarılı girebilmek için yönetim kurulundan bazı yeni ilkelerin ve atılımların kararlarını sağlayarak, Ajans-Türk’ü daha kurumsal bir yapıya dönüştürmenin çalışmalarını yapmağa ve girişimlerini gerçekleştirmeye başladılar.

İkinci dönemin sonuna dek Ajans-Türk yalnız basımcılığı ve basım işlerini kapsıyorken, 3. dönemle birlikte bu kapsam genişletilerek değiştirildi.

Atatürk ve Anıtkabir albümü ve Türkiye Şairleri Takvimi başta olmak üzere pek çok değerli esere ve sanat albümlerine imza atan AJANS-TÜRK baş tacı edilmiştir. Kültür-sanat alanında çağdaş hizmetleri ile örnek olan, rahmetli Evliyagil kardeşleri saygı ile hep hatırlayacağız…

Okul açarak, bu değerli kaynağa can suyu verenleri de kutluyoruz.