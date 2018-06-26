APPLE’ın kablosuz kulaklığı Airpods yüksek fiyatına karşın kullanıcılardan ilgi gördü; ancak kulaklıkla ilgili gelen şikayetleri de dikkate alan teknoloji devi yeni bir Airpods çıkarıyor. Ancak bu kez kullanıcıların şikayetlerine kulak veren şirket, iki önemli özelliği de Airpods’a ekliyor.

Bunlardan biri gürültü önleme özelliği. Airpods ile telefon görüşmesi yapan kullanıcıların en büyük sorunu seslerini karşı tarafa iletmekte yer yer güçlük çekmesiydi. Özellikle dış sesin çokça olduğu yerlerde yapılan konuşmalarda Airpods gerçekten de zayıf kalıyordu. Bunu düşünen Apple, halihazırda kullanılan gürültü önleme teknolojisini Airpods 2’ye dahil edecek.

Airpods 2’de dikkat çekecek bir diğer özellik ise daha uzun mesafede kullanılabilecek olması.

Yeni nesil Airpods’ların gelecek yıldan önce satışa çıkması beklenmiyor.