Altındağ Belediyesi’nin düzenlediği ve çocuklara büyük kazanç sağlayan kültür gezileri aileleri de mutlu ediyor. Çocuklar için her şeyin düşünüldüğü bu gezilerde ailelerin gözü arkada kalmıyor.

Çocukların konforundan, yemelerine, içmelerine kadar tüm detaylar sorumlular gözetiminde gerçekleşiyor. Altındağ Belediyesi, çocuklara gösterdiği bu ilgi ve alaka sonucunda ailelerin hem takdirini hem güvenini kazanıyor.

Sorumlular hep yanlarında

Altındağ Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen bu geziler çocuklara tarihi ve kültürel anlamda önemli katkılar sağlıyor. Altındağlı çocuklar, bu organizasyonlar sayesinde gezerken öğrenmenin tadına varıyor. Kültür gezilerinde kendilerine duydukları güveni ortaya çıkaran çocuklar, arkadaşlık bağlarını da en üst seviyeye çekiyor. Gençlik merkezleri sorumluları, gezi boyunca Altındağlı çocukların bir an olsun yanından ayrılmazken otobüslere her binişte çocuklar tek tek kontrol ediliyor. Gezi esnasında ekipten kopmaları önlemek için merkez sorumluları önderliğinde hareket ediliyor. Tüm bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda Altındağ Belediyesi’ne duyulan güven bir kat daha artıyor.

Öğrenci velilerinden Birgül Dörtkazan, kızının Aydınlıkevler Gençlik Merkezi’ne gittiğini ve kendisinin buradaki tüm etkinliklerden haberdar olduğunu dile getirdi. Gençlik merkezi yönetimi ile aileler arasındaki iletişimin önemine dikkat çeken Dörtkazan “Bu durumun en olumlu ve en belirgin örneğine Nevşehir gezisinde tanıklık ettim.” dedi. Dörtkazan, gezi sırasında yapılan tüm faaliyetlerin merkez sorumlusu tarafından kendilerine mesaj yoluyla bildirildiğini vurguladı. Çocuğunun emin ellerde olduğunu belirten Dörtkazan, gezi boyunca en ufak bir endişeye kapılmadığının da altını çizdi.

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