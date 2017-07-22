Turizm sezonunun başlamasıyla yaz nüfusu 3 milyonu aşan Muğla’da, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Nuri Ceyhan, aileleri uyuşturucu ve alkol riski konusunda gençlerle konuşmaya davet etti.

Muğla Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ceyhan, birçok gencin, içinde bulunduğu yaz aylarında arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirdiğini belirterek, “Belki de ilk yalnız tatillerini gerçekleştiriyorlar. Bu durumda aşırı alkol kullanımına veya uyuşturucuya ortam baskısından dolayı maruz kalabilirler. Bu sebepten ebeveynlerin çocukları ile uyuşturucu ve alkol bağımlılığı riskleri hakkında konuşmaları önemli bir rol oynamaktadır. Ebeveynlerin alkol ve uyuşturucuyla ilgili tutum ve davranışları çocukları üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Anne-babalar bu konuda ilk harekete geçen taraf olmalıdır ve aşırı içki içmenin tehlikelerinden açıkça çocuklarına bahsetmelidirler, çocuklarını alkol almadan arkadaşlarıyla eğlenmeye teşvik etmelirler” dedi.

Dr. Ceyhan, yararlı olabilecek şu önerileri sıraladı:

“İlk hamleyi ebeveylerin yapması çok önemlidir ve alkol konusunun ortaya atılması çok önemlidir. Hızlı davranın, uyuşturucu ve alkol bağımlılığına kapılmasını beklemeyin, her zaman temkinli olun. Çocuğunuzun söyleyeceklerini dinlemek için zaman ayırın. Aynı görüşte olmasını istiyorsanız görüşlerine saygı gösterin. Alkol ile ilgili riskleri tartışın. Eylemlerinin olası sonuçlarını tartışın ve doğru seçimleri yapmalarını destekleyin. Kendi bağımlılıklarınızı ve bunun çocuğunuzun davranışına olan etkisini düşünün. Çocuğunuzun konuşmak istemediğini varsayalım. Çocuğunuzla alkol hakkında konuşmazsanız, bu tavır içki içme onayı olarak yorumlanabilir. Her şeyi zaten bildiklerini varsayalım. Görüşlerini kabul etmemenize rağmen, işbirlikçi olun yoksa yargılayıcı olursanız ters etki yapabilir. Çocuğunuzla uyuşturucu ve alkol bağımlılığı ile ilgili konuşmak için Halk Sağlığı Müdürlüğümüz Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler şubesinde, ‘Siz, çocuğunuz ve alkol’ konularında konuşabilir ve daha iyi ipuçları bulabilirsiniz.”

UYUŞTURUCUNUN TEHLİKELERİ

Gençlerde uyuşturucu madde kullanımına başlama yaşının çok düştüğünü dile getiren Muğla Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ceyhan, “Madde kullanım riski için en önemli dönemin ergenlik olduğunu hiç unutmamalıyız. Çocukların arkadaş etkisi ya da merak ederek madde kullanımına başladıklarını, ilk adımın da sigara ile olduğunu belirterek şunları söyleyebilirim: Ebeveynler, gençlerin bu riskleri anlamalarına yardımcı olarak önemli bir rol oynayabilir; bu nedenle, çocuklarımıza maruz kalabilecekleri zararları doğru anlatırsak uyuşturucu kullanmayı seçmezler. Anne-babalardan çocuklarının davranışlarını bir dedektif gibi izlemelerini ve madde kullananlarda görülen işaretleri tespit etmeleri durumunda profesyonel yardım almalarını tavsiye ediyorum. Bağımlıların çoğu, merak sebebi ve ‘bir kereden bir şey olmaz’ düşüncesi ile madde kullanmaya başlarlar. Hiç kimse bağımlı olacağını düşünerek başlamaz. Her zaman madde kullanımını kontrol edeceklerine inanırlar. Ara sıra ‘keyif’ almak için kullanım hedeflenir. Ancak bir süre sonra kullanım giderek sıklaşır ve daha önce kullanılmış olan dozlar ‘keyif’ vermez hale gelir. Daha yüksek dozlara ihtiyaç duyulur. Doz arttıkça her şey kötüye gider. ‘Bu son kullanımım’ diyerek kullanımlar sıklaşır. ‘Bir daha asla kullanmayacağım’ şeklindeki söylemler hep ‘son’ kullanımı başlatır. Ama o son kullanımlar hiç gelmez. ‘Ben bağımlı değilim, kendimi kontrol ediyorum dendiği anda, madde arayışları, daha yüksek dozda madde ihtiyacı ile artık ‘bağımlılık’ başlamış, iş işten geçmiştir. Uzun bir süre sonra kişi maddenin olumsuz etkilerini görmeye başlar” dedi.