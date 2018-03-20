Vizyondaki üçüncü hafta sonunu geçiren Ahmet Kural ile Murat Cemcir’in başrollerinde yer aldığı Ailecek Şaşkınız, üst üste üçüncü kez zirvede yer alarak 2018 yılı içerisinde bunu başarabilen ilk film oldu. Interpress’in Box Office Türkiye verilerinden derlediği bilgilere göre, bu hafta sonu 342 bin 26 kişi tarafından izlenen film, böylece on yedi günde toplam 2 milyon 381 bin 862 seyirci sayısına ulaşmış oldu.

Bu hafta sonu ikinci sırasında yer alan yapım ise yeni vizyona giren Kaybedenler Kulübü Yolda oldu. Nejat İşler ve Yiğit Özşener’in 2011 yılında çektikleri ilk film Kaybedenler Kulübü’nün ardından, yeni filmi ilk hafta sonunda 158 bin 901 biletli seyircinin izlediği belirlendi.

Hafta sonunun diğer yeni filmleri Tomb Raider ve Düğüm Salonu, olurken, Alicia Vikander’li Tomb Raider, 92 bin 916 seyirciyle açılışını üçüncü sıradan gerçekleştirdi. Yerli komedi filmi Düğüm Salonu ise ilk hafta sonunda 53 bin 839 seyirci tarafından izlendi.

Listenin beşinci sırasındaki yapım ise vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Direniş Karatay oldu. Hafta sonunda 26 bin 172 seyirci tarafından izlenen filmin, on günde toplam 129 bin 141 seyirciyi salonlara çektiği tespit edildi.