Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın adı değiştirilsin

KISA ADI ‘İZ-ROM-DER’ olan İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Başkanlığı’nın desteği ile yürüttüğü ‘İlle de Bir İş Olsun’ projesinin açılış toplantısında konuşan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı’nı eleştirdi.

Purçu, “Bakanlığın 24.5 milyar TL bütçesinin, 20 milyar TL’si sosyal yardıma gidiyorsa o ülke yardıma muhtaçtır. Eğitim ve istihdama yönelik yatırımlar yapılmalıdır. Bakanlığın adı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’dır, Sosyal Yardım Bakanlığı değildir” eleştirisini getirdi. İZ-ROM-DER Başkanı Abdullah Cıstır ise yerel yönetime seslenerek hiçbir yetkilinin toplantıda olmamasına şaşırdığını ifade etti.

İZ-ROM-DER, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Başkanlığı’nın desteği ile yürüttüğü ‘İlle de Bir İş Olsun’ projesinin açılışı İzmir Hilton Oteli’nde düzenlenen toplantıyla yapıldı. 12 ay boyunca uygulanacak proje kapsamında İzmir’de oturan 100 Roman, Makine Mühendisleri Odası ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim kurumları işbirliği ile iş makinesi operatörü olarak yetiştirilecek. Sertifikalarını kazanan kursiyerlerin İş-Kur koordinasyonu ile 6 ay boyunca işbaşı eğitimi almaları planlanıyor. Proje kapsamında oluşturulacak ‘İş Kulübü’ bünyesinde 200 katılımcı, istihdam kaynaklarına ulaşılabilirliklerinin artırılması adına kariyer danışmanlığı hizmetlerinden faydalanacak. Katılımcılara ayrıca, İş Kulübü faaliyetleri dahilinde; mülakat teknikleri, beden dili ve iletişim becerileri, özgeçmiş hazırlama teknikleri ve kişisel gelişim eğitimleri ile danışmanlık hizmetleri verilecek.

AMACIMIZ; ROMAN VATANDAŞLARIN İSTİHDAMA KATILMASI

Projenin açılış toplantısında konuşan ve proje hakkında bilgi veren İZ-ROM-DER Başkanı Abdullah Cıstır, ‘Roman Açılımı’ çerçevesindeki uyum çalışmalarını destekleyen, ‘Romanlar’ın Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu SİROMA’nın önemine dikkat çekti. SİROMA’ya paralel olarak yönetilen mali destek projelerin de aynı öneme sahip olduğunu belirten Cıstır, şöyle dedi:

“Ülkemizde yaşanan tüm gelişmelere rağmen kendi iç dinamiklerimizle kalkınmamızı sağlayabilecek güçteyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün bize hediye ettiği katılımcı demokrasi çerçevesinde Roman vatandaşlarımızın istihdama ve sosyal hayata entegre edilmesinde yürüttüğümüz projelerde SİROMA da çok önemli bir rol üstlenmiş durumda. Amacımız tüm Roman vatandaşların eşit yurttaşlık bilinciyle ülkemizdeki istihdama katılması ve demokratik platformda yer alması. Roman vatandaşların istihdama dahil edecek projenin açılışında hiçbir kamu yöneticisi ve yerel yöneticileri aramızda görmemek ise bizi üzdü.”

24.5 MİLYAR LİRA BÜTÇENİN 20 MİLYARI LİRASI SOSYAL YARDIMA

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, en önemli ihtiyacın iş olduğunu belirterek, “İş olmazsa eğitim olmuyor, aş olmuyor, fakirlik oluyor. Onun için Romanların en önemli sorunu işsizlik. Yapılan araştırmalarda Roman mahallerinde kayıt dışı işsizlik yüzde 96. Bu bütün sorunların kaynağıdır” dedi. Purçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bütçesi 24.5 milyar TL. 20 milyarı sosyal yardımlara gidiyor rezalet bir olay. Bir ülkede sosyal yatırımların payı artıyorsa o ülkenin sosyal yardıma muhtaçtır. Yatırımı baştan yapacaksın. En önemli ayak istihdam ve eğitim olmalı. Maliye bakanı ile görüştüm, aram çok iyi beni sever. 20,5 milyar sosyal yardımla övünüyorsak ülke geriye gidiyor demektir” eleştirisini getirdi.

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