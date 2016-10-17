Aile Üniversitesi ilgi görüyor

EGE İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Elmasoğlu, Karşıyaka Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ile birlikte aile yapısını güçlendirmek ve bunu topluma yansıtmak için başlattıkları Aile Üniversitesi’nin büyük bir ilgi gördüğünü bildirdi.

Geçen hafta Karşıyaka’da düzenlenen törenle kapılarını açan Türkiye’nin ilk Aile Üniversitesi faaliyete geçtiği ilk haftasında vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi gördü. İzmir’in üç önemli kurumunun ortaklaşa çalışması sonunda geliştirilen projenin çeşitli nedenlerden ötürü bozulan aile yapısını onarmak, anne – baba – çocuk ilişkilerini güçlendirmek ve sağlıklı aile yapısını korumak gibi bir amacı olduğunu ifade eden EGİKAD Başkanı Betül Elmasoğlu, eğitimlerin ay sonuna kadar sürdürüleceğini söyledi. İlk etapta 40 kişilik bir kursiyer grubunun katıldığını ve 40 yedek başvurunun bulunduğuna dikkat çeken Elmasoğlu, “Proje ortaklarımızla aldığımız karar gereği gelecek talebe göre eğitimlere devam edebiliriz. Uzman hocalarımızın katılımlarıyla sağladığımız ilk etap derslerinde “Aile Sağlığı”, “Zaman Yönetimi’, “Aile İçi iletişim’, “Aile çatışmalarında çözüm yolları” eğitimleri veriliyor. Bir sonraki grup çalışmalarında başka konularda eğitimler de verilebilir” dedi.

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