Adana’nın Pozantı İlçesi’nde, hepsi de kilolu olan ailenin 3 bireyi, tüp mide ameliyatı olduktan sonra 3 yılda toplam 191 kilo verdi.

Ailenin dördüncü bireyi de geçen hafta aynı amaçla ameliyat oldu.

Güngör Ailesi’nde ilk tüp mide ameliyatını 2014’te Mersin’in Tarsus İlçesi’ndeki özel bir hastaneye başvuran Mahmut Nedim Güngör yaptırdı. Şu anda 28 yaşında olan Mahmut Nedim Güngör 70 kilo zayıflayarak, 150 kilodan 80’e düştü. Ardından 2015 yılında, şu anda 26 yaşında olan kardeşi Mehmet Kadri Güngör tüp mide ameliyatı oldu. 164 kilo olan Mehmet Kadri Güngör, iki yılda 64 kilo vererek 100 kiloya indi. Anneleri Ayşegül Güngör’ün midesi ise 2016’da küçültüldü. Şu anda 46 yaşında olan Ayşegül Güngör, 130 kilo olarak girdiği ameliyattan sonra 57 kilo zayıflayarak 73’e düştü. Böylece anne ve 2 çocuğu toplam 191 kilo vermiş oldu.

Son olarak ise Ayşegül Güngör’ün kızı 20 yaşındaki Melek Merve Güngör ameliyat edildi.

125 kilo olan Merve Güngör, hedeflediği 60 kiloya düşmesi halinde ailenin verdiği toplam kilo 256’yı bulacak.

Aile üyelerinden Mehmet Kadri Güngör, genetik bir durum belirlenmediğini ancak eskiden beri kilo sorunu yaşadıklarını söyledi. Babalarının hayatta olmadığını belirten Güngör “Annem ve biz 3 kardeş eskiden beri kilo sıkıntısı yaşıyoruz. Ağabeyimin 2014’te tüp mide ameliyatıyla zayıflamasının ardından sırayla biz de ameliyat olduk” dedi.