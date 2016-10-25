Ahkisar’da mutlu hasat

MANİSA’nın zeytin başkenti olarak adlandırılan ilçesi Akhisar’da zeytin hasadı başladı. Rekoltenin yüksek olması hem üreticiyi hem de alıcı firmaları memnun etti.

Türkiye’nin sofralık yeşil zeytin ihtiyacının yüzde 70’ini, sofralık siyah zeytin ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayan Akhisar’da, aralık ayı sonuna kadar zeytin hasadı sürecek.

Akhisar Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahattin Alkın, 90 bin ton yemeklik, 30 bin ton yağlık olmak üzere 120 bin ton zeytin beklediklerini söyleyerek “Üretici anlamında fiyat olarak geçtiğimiz sezonun rakamlarına ulaşılamasa da aslında rekoltenin yüksekliği nedeniyle üreticinin de memnun olacağını düşünüyoruz. Çünkü alıcı firmalar rekoltenin iyi olması sebebiyle ihracat bağlantılarını daha kolay yapacak. En önemlisi de ülkemize daha çok döviz girdisi olacak” dedi.

KDV YÜZDE 1’E DÜŞSÜN

Akhisar Domat tipinin hasatı ile başlayan sezonun Uslu ve Trilye zeytinin hasatıyla devam edeceğini belirten Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat ise üretici açısından rekoltenin iyi olması nedeniyle pozitif bir durumun ortaya çıktığını söyledi. Alhat, “Akhisar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar, tam zamanında ilaçlama yöntemleri ve iyi tarım uygulamalarıyla bu sezon, çok başarılı zeytin üretimi yaptık. Kalite yüksek ve bu da rekabette bizi üst sıraya koyuyor. Ayrıca yüksek rekolte nedeniyle alıcı firmalar daha rahat ihracat bağlantısını kurabilecek ve üreticinin elindeki zeytini daha rahat alabilecek.

Böylece hem üreten hem tüketen için iyi bir sezon olacağını düşünüyoruz” dedi. Alhat, zeytinyağı fiyatlarının düşmesi için iyileştirme çalışmalarına da ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti. KDV oranının yüzde 1’e indirilmesiyle üretici ve tüketicinin rahatlayacağını söyleyen Alhat, “Tüketim ve pazarlamada istikrar ve kontrol sistemi lazım. Artan ağac sayısı da tüketimi etkileyecek. Geçen sezon fiyatlar yüksekti, bu yıl dünya ile eşdeğer görülüyor. Eğer KDV yüzde 1’e düşerse bu tüm kesimin elini güçlendirir” diye konuştu.

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