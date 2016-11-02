Ahimesut’a modern kapalı pazar yeri

Etimesgut Belediyesi, Ahimesut Mahallesi’nde yapımına başladığı kapalı pazaryeri inşaatını büyük ölçüde tamamladı.

Yakında hizmete açılması planlanan pazaryeri için yasal prosedürler takip ediliyor. 5 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen pazaryerinin kurulacağı gün, mahalle sakinlerinin istek ve önerileri ile diğer pazaryerlerinin günleri doğrultusunda belirlenecek. Kapalı pazaryeri açıldığında mahalle sakinleri 4 mevsim taze sebze ve meyvesini daha ucuza alabilecek.

Modern yapılaşmanın sürdüğü ve nüfusu hızla artan Ahimesut Mahallesi’nde pazaryeri büyük bir ihtiyaç olarak dikkat çekiyordu. Mahalle sakinleri, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’den pazaryeri yapılması yönünde yoğun talepte bulunuyordu.

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