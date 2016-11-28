AHİD Mamak Şubesi’nden Akgül’e ziyaret

Mamaklı sivil toplum kuruluşlarının en büyük destekçisi olan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü Mamak’ın önde gelen STK’larıda yalnız bırakmıyor.

Kısa adı AHİD olan Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği Mamak Şubesi Akgül’ü makamında ziyaret etti. AHİD Mamak Şubesi Başkanı Osman Emir ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette Mamak konuşuldu.

Çalışmaları hakkında Akgül’e bilgi veren AHİD Mamak Şubesi Başkanı Osman Emir, “Başkanım, önümüzdeki dönemde Şafaktepe Sivil Toplum Merkezi’nde çok daha kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmek istiyoruz.

Bu manada zaten sizlerin desteğini sürekli yanımızda buluyoruz. Buda bizlere yapacağımız çalışmalarda daha büyük güç veriyor” dedi.

STK’lara her zaman destek veriyoruz

Mamak’ta bulunan STK’lara her zaman destek verdiklerini dile getiren Akgül, “Daha güçlü ve daha sağlıklı bir toplum için STK’ların son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Ortak amacı topluma hizmet etmek olan STK’lar toplumda son derece önemli sosyal, ekonomik ve kültüler görevler üstleniyor” dedi.

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