1983 yılında siyasi parti yasaklarının kalkması üzerine merhum Yıldırım Avcı’nın Büyük Türkiye Partisi’nin (BTP) kurucularından olan merhum Hasan Celal Güzel ile tanıştım.

Kasım 1983 seçimlerinde merhum Turgut Özal’ın Anavatan Partisi tek başına iktidar olunca Özal Evren’in kapattığı BTP’nin kurucusu Hasan Celal Güzel’i Başbakanlık Müsteşarı yaptı.

Ah be Tank Hasan helalleşemedik ki dememdeki yaşadıklarımı anlatmadan önce Tank Hasan adını nerede öğrendik onu anlatayım.

28 Aralık 1984 yılbaşı günü Özal’ın yılbaşını ailesi ile geçirmek üzere İstanbul’a gideceğini öğrenip hemen Esenboğa’ya gittim. Hürriyet Gazetesinin Başbakanlık muhabiri olan Hulki Cevizoğlu ile karşılaştık.

Özal VIP odasında otururken Müsteşar Güzel kucağında 5-6 klasör ile kan ter içerisinde odaya girdi kapı da kapatıldı.

Merhum Özal’ın uçağa giderken elini sıkıp, “Sayın Başbakan yeni yılınız kutlu olsun” dedim. O da, “sizin de” diye yanıt verince hemen, “Hulki ile benden başka gazeteci yok, bize yeni yıl hediyesi vermeyecek misiniz?” diye sordum.

Şaşırarak, “ne hediye vereyim?” diye sordu. Hulki ile “az önce imzaladığınız dosyalarda ne varsa onları verin haber yapalım” dedik.

Özal bu kez gülerek, “Tank Hasan senin o klasörlerdeki kararnameleri anlat da çocuklar haber yapsınlar” dedi.

Güzel “Özal devrimleri” sayılacak Kanun Hükmündeki Kararnameleri tek tek şöyle anlattı Hulki Cevizoğlu ile bana.

– Türk parası Koruma Kanunu kaldırıldı.

– İthalat rejimi değişti, beyaz eşya ve elektronik ithalat serbest bırakıldı.

– İhracat rejimi değiştirildi, ihracata vergi iadesi teşviki sağlandı.

– Kamu işçilerine ikramiye sayısı 2’den 3’e çıkartıldı.

“Tank Hasan” adını ilk kez Özal’dan öğrendik.

YENİDEN DOĞUŞ İLE GENÇ PARTİ’NİN BİRLEŞMESİ

Star Televizyonu Ankara Temsilcisi iken patron Cem Uzan siyasete girmeye, parti kurmaya karar verdi. Ailesi de ben de caydıramadık ve 10 Temmuz 2002’de Genç Parti’yi kurduk.

31 Temmuz’da erken seçimin 3 Kasım 2002’de yapılması kararı alındı.

Genç Parti’nin seçime girme hakkı yoktu. Başkanlık divanında gazeteci kökenli genel başkan yardımcısı Uzan’a, “20 Milletvekili transfer edelim, grup kuralım” dedi ama tek bir milletvekili dahi kabul etmedi. Bu konuda yaşanan ayrıntıları daha sonra yazacağım.

Cem Uzan’ın morali bayağı bozulmuştu ki, “Seçime girme hakkı olan bir parti ile birleşmeyi” önerdim.

Cebimdeki listeyi çıkardım. Uzan hemen Melih Gökçek’in Demokrat Parti’sini seçip, “haydi git görüş hallet” dedi. Bu görüşmeyi de daha sonra yazacağım ki bu anlaşma da olmadı.

İkinci hedefimiz merhum Hasan Celal Güzel’in kurucusu olduğu Yeniden Doğuş Partisi oldu.

Tank Hasan’a gittim, Yeniden Doğuş’u Genç Parti adı altında birleştirelim der demez ayağa fırladı beni kucakladı 360 derece döndürdü ve “kurtardık partiyi, oldu bu iş, beni de kurtardın bu yükten” dedi.

Yeniden Doğuş’un Genel Sekreteri Mehmet Ali Akgül’ü aradı, “Hocam partiye müthiş bir sponsor buldum. Tüm borçlarınızdan kurtulacak hatta iktidar olacaksınız” diyerek adımı verdi.

Balgat’ta 3+1 Dairede bulunan Genel Merkez’e gittim. Genel Başkan’ın İstanbul’da bir ruh hastanesinde tedavi olduğunu ve ancak istifası ile olağanüstü genel kurula gitmenin en hızlı yol olduğunu söyledi ve ekledi,

“Ancak çok borcumuz var. İki parti birleşince bu borçlar Genç Parti’ye geçer. Cem Uzan bunu kabul eder mi?” dedi.

Hocam ben vekiliyim, tam yetkiliyim kaç milyon lira borcunuz var diye sordum. Hoca gülerek, “ne milyonu Orhan Bey Hasan Celal Beyin evinin su parası borcu dâhil ki sınıf arkadaşı Melih Gökçek evine haciz, icra uyguladığı için acil olanı bu bizim için” diyerek Genel Muhasip İsa İsen’i çağırdı.

İsa Bey gömlek cebinden bir not kâğıdı çıkarıp borçları tek tek okuyarak, “46 bin lira toplam borcumuz var” dedi.

Hemen alıp geleyim, kapatıl tüm borcunuz diye söyleyince Akgül ve İsen, “Aman olmaz iki parti birleştikten sonra ödenecek. Yoksa ‘bu parayı nereden buldunuz’ diye hesap sorar devlet” dediler.

Anlaştık, Genel Başkan’a bizzat gidip durumu anlatıp istifasını ıslak imzalı aldım. Genel Kurul parti Genel Merkezinde toplantıya çağrıldı.

Genel Kurul tarihinden bir gece evvel Genç Parti’den istifa edip, Yeniden Doğuş Keçiören ilçesine üye olduk Cem Uzan ve parti yönetimi olarak.

VE GENEL KURUL BASILDI

Genel Kurul için Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim beklenirken en önde Hasan Celal Güzel arkasında 50 – 60 kişi, “Ya Allah Bismillah Allahuekber” diyerek yanlarında muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar ile Genel Kurul’u bastı.

Güzel yasaklı siyasetçi ama Genel Kurul’u fiilen yönetiyor ve bizi de delegeleri de salona almıyorlar. Divan başkanı ve heyetini oluşturdular.

Elimde üye giriş belgeleri Güzel’in yanına tekmeler, yumruklar yiyerek ulaşarak, “Tank Hasan çok ayıp bu yaptığın. Sen birleşmeye izin verdin, şimdi bu yaptığın ne? Benden talebini karşılamadım diye mi?” diye konuşunca, “elimdeki belgeleri alıp yırtarak çıkarın dışarı Orhan’ı” dedi ve yaka paça dışarı atıldım.

POLİS GELDİ

Ankara Valisini arayarak Genel Kurul’un delege olmayanlar tarafından basıldığını ve ilçe seçim kurulu başkanı hâkim gelmeden delege olmayanların salona girerek yasa dışı toplantı yaptıklarını söyledim.

Çevik Kuvvet de hâkim de geldi, salonu boşalttılar ve 2 partinin birleşme Genel Kurul’u yapıldı ancak belgeler yırtıldığından Genel Başkanlığa Mehmet Ali Akgül seçildi. 20 gün sonra yapılan toplantıda da Cem Uzan Genç Parti Genel Başkanı oldu.

Bu yaşanmış gerçek olayı burada yazamadığım tüm ayrıntıları ile hala yayınlayamadığım kitabımda anlatıyordum.

Ah be Tank Hasan helalleşemedik ki

Ah be Tank Hasan oldu mu bu vakitsiz ölüm. Nasıl yazacağım aramızda yaşanan gerçekleri? İkimiz baş başa konuştuğumuz için yazdığım o görüşmenin ayrıntıları da benimle mezara gidecek.

Ah be Tank Hasan helalleşemedik ki…

Seni bilmem ama ben hakkımı helal ediyorum.

Mekânın Cennet ruhun şad olsun kocaman yürekli dev adam…