Zagreb Maratonu kapsamındaki Balkan Maraton Şampiyonası’nda Yavuz Ağralı altın madalya kazandı.

Türkiye’nin üç atletle temsil edildiği Balkan Maraton Şampiyonası’nda Yavuz Ağralı altın madalya kazandı. Daha önce maratonda Balkan ikinciliği bulunan 25 yaşındaki Ağralı, Zagreb’de 2:18:22’lik bir derece yaparak şampiyonluğu aldı. Rotterdam’da geçen yıl yaptığı 2:17:15’ten sonra kariyerinin en iyi ikinci maraton sonucuna imza atan Yavuz, 26. Zagreb Maratonu genel sıralamasında ise üç Kenyalı atletin arkasında dördüncülüğü elde etti.

Erkekler yarışında 2:34:54 ile finişe gelen Cihat İlhan, genel sıralamada sekizinci, Balkan Şampiyonası’nda beşinci sırayı alırken, kadınlarda Nursel Karataş 2:48:39 ile Balkan dördüncüsü oldu.