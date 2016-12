“Cennet annelerin ayaklarının altındadır” demiş Peygamberimiz. Ne muhteşem atasözlerimiz var, “Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar” ve “ateş düştüğü yeri yakar” diye yüzyıllara dayanan. Ama bugün annelerimizin gözyaşlarını durdurabiliyor muyuz?

Bu acılarla dolu dünyada insanlığa can veren annelerin ağlamalarına neden olan ölümler kazalarla, terörle ve savaşlarla yaşanıyor.

Halep’te ve Suriye’nin her köşesinde anneler ağlıyor dünyanın gözü önünde.

Suriye’de kendi vatandaşını bombalayan ve asrın katliamlarına imza atarak insanlık suçu işleyen katil Esat’ın umurunda değil ki annelerin gözyaşları.

İstanbul ve Türkiye’nin her köşesinde de anneler ağlıyor dünyanın gözü önünde.

Türkiye ise 35 yıldır çok farklı bir dram insanlık suçu olan terörü yaşıyor kuşku yok ki.

Evet, tüm Türkiye ağlıyor ama “Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar” yaşanıyor ülkemizde.

Halep’teki katliam ve ülkemizdeki her terör olayında, Fırat Kalkanı harekâtında Şehit ve Gazilerimizin annelerinin sözleri, gözyaşları ve yüreklerindeki acılar bizleri duygulandırıyor, yüreğimize kor ateş düşürüyor ama mümkün annelerin yaşadığı o acıyı yaşamamız?

Elbette mümkün değil.

Annelerimiz için Hazreti Peygamberimizin, “Cennet annelerin ayaklarının altındadır” sözü Beşiktaş ‘ta yaşadığımız facia sonrası hep aklımda.

Bu annelerimizin dualarını ya da beddualarını işiten ya da hissedenler neler düşünüyor acaba?

El gibi kısa sürmez ve asla unutmaz can verdiği evlatları teröre, savaşa kurban giden annelerin acıları.

Gelin bir olalım, birlik olalım bütün gücümüzle annelerimizin evlatlarını teröre, savaşa kurban vermemeleri için gereken ne varsa yapalım.

Yaşanan bir terör saldırısı sonrası gösterdiğimiz duyarlılığı, ortaya koyduğumuz tepkiyi, dile getirdiğimiz “kanları yerde kalmayacak” tepkilerini azaltmayalım.

Ne tür önlemler alınacaksa hiç çekinmeden, hiç, “ama fakat” demeden iktidarı ile muhalefeti ile almalıyız.

“Ateş düştüğü yeri yakar” ve “Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar” demiş atalarımız.

Bu atasözlerini yorumlamaya gerek var mı?

Çocukları için kendi canlarını gözü kapalı veren annelerimiz için onların dualarını almak, beddualarını almamak için “yeter artık” diye haykırıyorum.

Alışmak, kanıksamak, unutmak asla istemiyorum.

Terör ve savaş bitsin ülkeme huzur gelsin, acılar son bulsun analar ağlamasın istiyorum.

Ata’mızın deyişiyle “Yurtta sulh, cihanda sulh” istiyorum.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...