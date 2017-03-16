Ağız ve diş sağlığı ihmal edilmemeli

Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Ahmet Selvi, tedavisi ihmal edilen diş ve diş eti hastalıklarının ileride yol açabileceği maddi ve manevi problemleri önlemek için düzenli olarak ağız ve diş temizliğinin, 6 ayda bir de diş hekimi kontrolünün yapılması gerektiğini bildirdi.

Selvi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de ağız ve diş hastalıklarının en önemli sağlık problemleri arasında yer aldığını belirtti. Her 10 kişiden 9’unda diş eti hastalığı olduğu bilgisini verdi.

Diş Hekimi Selvi, “zamanla geçer” diye düşünülüp önemsenmeyen ve tedavi edilmeyen diş ve diş eti hastalıklarının ya da küçük bir çürüğün fokal enfeksiyon risklerine. Kalp-damar hastalıklarına, mide hastalıklarına, karaciğer ve böbrek sorunlarına, hatta kansere bile neden olabileceğini bildirdi.

Erken teşhisin tüm hastalıklarda olduğu gibi ağız ve diş sağlığında da önemli olduğunu vurgulayan Selvi. Araştırmaların yurt dışında 1 yıl içinde 5 kez diş hekimine gidiliyorken, Türkiye’de 2 yılda bir diş hekimine gidildiğini gösterdiğini aktardı.

Selvi, genellikle muayene amaçlı değil, son ana gelinceye kadar beklendiğinden ve artık mecbur kalındığından diş hekimine gidildiğini belirterek,

“Oysa ki ağız ve diş bakımının düzenli olarak yapılması ve 6 ayda bir diş hekimi muayenesi ile koruyucu ve önleyici tedavilerin yapılmasıyla problemler anında çözülebilir ve ileride oluşabilecek sistematik rahatsızlıkların da önüne geçilebilir.”

ifadelerini kullandı.

“İhmal edilen tedavi, 23 kat bedel ödetebilir”

Diş Hekimi Ahmet Selvi, ağız ve diş hastalıklarının kişide yarattığı psikolojik ve sosyolojik etkilere de değindi.

Çeşitli nedenlere bağlı olarak diş kayıpları meydana gelen bireylerin sosyal hayata uyum sağlamada çoğu zaman problem yaşadığını anlatan Selvi,

“Yapılan araştırmalar, hangi yaşta olursa olsun estetik görünümün kişinin öz güvenine yansıdığını, dişsizlik problemi yaşayan bireylerin kendilerini daha ileriki yaşlarda hissettiklerini, konuşurken tam söylenemeyen sözcükler için anlaşılamama problemi yaşandığını ortaya koymuştur.”

görüşlerini aktardı.

İhmal edilen ve önemsenmeyen yetersiz ağız ve diş sağlığı bakımının yol açtığı maddi olumsuzluklara da dikkati çeken Selvi, şunları kaydetti:

“Son ana gelinceye kadar beklendiği için çekilecek bir diş, bize daha sonrası için maddi olarak da daha büyük zarar getirecektir. Zamanında yapılmayıp, ihmal edilen tedavilerin ekonomik boyutunu göz önüne aldığımızda, dolgu yapılmayan her çürük, diş kanal tedavisi gerektirecektir. Bu durum, dolgu maliyetinin 4 katı olacaktır. Yine ihmal edilirse, o dişin çekilmesi gerekecektir ve yerine diş koymak (kaplama yapmak) dolgu maliyetinin 10 katı bir maliyet olarak karşımıza çıkacaktır. Eğer implant yapılırsa, dolgu maliyetinin 23 katı bedel ödemek gerekmektedir.”

Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Selvi, ihmal edilen ve önemsenmeyen her bir çürüğün zamanla geçmeyip. Maddi ve manevi açıdan katlanarak kişiye zarar verdiğini ifade etti.

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