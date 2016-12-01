Ağır yaralı yokmuş..!

Ankara’da Gazi Üniversitesi’nde okurken ailemin başka bir şehre tayininin çıkması nedeniyle dördüncü sınıfta yurda yerleşmek zorunda kalmıştım.

Devlet yurdunun çıkması için yaklaşık dört ay beklediğim esnada Kızılay’da özel bir yurtta kaldım.

Müstakil bir villaydı, zaten çok katlı da değildi ama ön kapı dışında da hiçbir girişi, çıkışı yoktu.

Yangın merdiveni ile Aşağı Ayrancı’da kaldığım devlet yurdunda tanıştım.

Bazı arkadaşlar hafta sonu akşam gezmeye giderlerdi eğer 5 dakika gecikirlerse, yani saat 23.30’dan sonra yurda alınmazlardı ve ailelerine haber verilirdi.

O yüzden hiç akşam sinemaya gitmedim yurtta kaldığım süreçte.

Bazı kızlar riski alıp çıkıyorlardı yine de. Onlar dışarı çıkarken “gecikirsek buradan gireriz derlerdi” yangın merdivenini kastederek.

Ama ne mümkün kapısı hep kilitliydi.

Anahtarı var mıydı ya da varsa kimdeydi hiçbirimiz bilmezdik.

Uzun zamandır orada kalanlar da hiç açıldığını görmemişlerdi.

İyi hatırlıyorum bize güvenlik tatbikatı da yaptırmamışlardı.

Şanslıymışız yangın çıkmadı ve biz yanmadık…

Adana’da olanlardan dolayı bunları hatırladım ve düşündüm.

Aynı şey bizim başımıza gelseydi acaba o kapılar hemen açılır mıydı, anahtar neredeydi, bunların cevabını hala bilmiyorum.

Ama bildiğim bir şeyi söyleyeyim. Maalesef Türkiye’de denetleme mekanizması işlemiyor!

Aslında kanunlarımızda değil, uygulama ve denetlemede sorun yaşıyoruz.

İhmal çarkında eziliyoruz.

Kimseyi suçlamıyorum ama maalesef suçlular aramızda…

Çocuğunu otobüslere, servislere güvenmeyip her gün okula getirip götüren bir anne olarak, hala anlamış değilim hangi aile o yaştaki evladından ayrı kalabilir, yatılı verebilir, ama diyelim ki mecbur kaldılar, öyle varsayalım, şimdi ne düşünüyorlardır merak ediyorum.

Allah evlat acısı vermesin, sabır diliyorum, ama ben ailelere ama asıl çocuklara çok acıyorum!

Ana baba da olsa zamanla unutur çünkü hayat devam ediyor…

Olan ölen çocuklarımıza oldu…

Melek gibi çocuklar, minik bedenler hem de ölümün en kötü şekliyle yanarak can verdiler. Dahası var mı? Sorumlular hapis yatar mı, yatsa ne olur, önleyemedikten sonra…

Yetkililerin ilk açıklamasını gördüm, “ağır yaralı yok” diye…

Evet, ağır yaralı yok, ağır ölüler var!

Bedenleri hafif ama ölümleri ağır olan…

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