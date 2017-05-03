Maliye Bakanı Naci Ağbal, örtülü ödenek harcamalarına ilişkin, “Bu amaçla tahsis edilen ödenek tutarı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez. Söz konusu hüküm çerçevesinde ilgili idareler tarafından kullanılan örtülü ödenekten yapılan harcamalar gizlilik kapsamında bulunmaktadır” dedi.

Maliye Bakanı, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın örtülü ödenek harcamalarına ilişkin soru önergesini yanıtladı.

KANUNA İŞARET ETTİ-

Maliye Bakanı, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 24. Maddesinde; “Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçelerine konulan ödenektir. Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir. Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında ve Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve ailelerinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez. Başbakanlık ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Başbakan tarafından belirlenir. Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir. Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki ödenekler bakımından ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamında yer alan hususlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenir ve uygulanır” hükmünün yer aldığını söyledi.

“ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMALAR GİZLİLİK KAPSAMINDA BULUNMAKTADIR”-

Kanunun 24. Maddesi hükmü gereğince bu amaçla tahsis edilen ödenek tutarının genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemeyeceğini belirten Maliye Bakanı, “Söz konusu hüküm çerçevesinde ilgili idareler tarafından kullanılan örtülü ödenekten yapılan harcamalar gizlilik kapsamında bulunmaktadır” dedi.

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