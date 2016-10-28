Ağbaba’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı ve Kutlamaların Yasaklanması Soru Önergesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yayımladığı Cumhuriyet Bayramı mesajında, “Adına başkan,diktatör, kral vs ne denirse denilsin tek adamcı yönetim anlayışının sonuçlarını görmek için çok uzağa gitmeye gerek yok. Yanı başımızda Irak’ta, Suriye’de, Lübnan’da, Mısır’da yaşananlara, kardeş kavgasına, kan ve gözyaşına bakıldığında Cumhuriyetin ve parlamenter sistemin değeri bir kez daha ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı. Ağbaba,okullarda Cumhuriyet Bayramı kutlamasının yasaklanmasıyla ilgili meclise bir de soru önergesi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhuriyet Bayramı mesajında parlamenter demokrasinin önemine vurgu yaptı. Laik Cumhuriyetin dil, din, ırk, mezhep, inanç farkı gözetmeden insanlara kucak açılması anlamına geldiğini belirten Ağbaba, Cumhuriyetin tutuculuğa, gericiliğe, ümmetçiliğe karşı çağdaşlığın, özgürlüğün, demokrasinin ve aydınlığın ismi olduğunu ifade etti.

BAYRAMI SINIFLARA HAPSEDEN ZİHNİYET

AKP Hükümeti’nin 14 yıllık süreçte , Cumhuriyet’in değerlerini teker teker ortadan kaldırmak için, çağdaş, demokratik ve Laik Türkiye’nin geriletilmesi için mücadele verdiğini kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Cumhuriyeti içine sindiremeyen AKP İktidarı inatla ve ısrarla Cumhuriyet kutlamalarını engellemeye çalışıyor.Türkiye’nin en önemli bayramlarından biri olan Cumhuriyet Bayramını sınıflara hapsedip,resmi yazılarla çocukların, gençlerin bayram kutlamasına engel olmak isteyen zihniyetin asıl hedefinin ne olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Cumhuriyetimizi adına yakışır şekilde kutlamamıza engel olmak isteyenler, Cumhuriyetin kazanımlarına ve değerlerine göz dikenler unutmamalıdır ki, CHP olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyeti, onun kazanımlarını ve değerlerini koruyacağız, savunacağız, yaşatacağız.”dedi.

ADINA NE DENİLİRSE DENİLSİN!

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu da değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Adına başkan,diktatör, kral vs ne denirse denilsin tek adamcı yönetim anlayışının sonuçlarını görmek için çok uzağa gitmeye gerek yok. Yanı başımızda Irak’ta, Suriye’de, Lübnan’da, Mısır’da yaşananlara, kardeş kavgasına, kan ve gözyaşına bakıldığında Cumhuriyetin ve parlamenter sistemin değeri bir kez daha ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

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Parlamenter sistemi savunmanın Türkiye’de demokrasiyi, insan haklarını, eşit yurttaşlığı ve çağdaşlığı savunmak anlamına geldiğini vurgulayan Ağbaba, “Bize bu sistemi armağan eden ve bu yıl 93. Yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet’e sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere Cumhuriyetimizi bizlere armağan edenleri içtenlikle anıyor, saygılarımı sunuyorum.”dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANINA SORULAR

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, okullarda Cumhuriyet Bayramı kutlamasının yasaklanması ile ilgili TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verdi. Ağbaba, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergede; “Malatya Battalgazi Milli Eğitim Müdürlüğünün okul müdürlüklerine gönderdiği 20 Ekim tarihli yazısında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programına dahil edilmeyen okulların kutlama programına yönlendirileceği, merkezi programda görevli olmayan okulların 29 Ekim günü kendi okullarında program icra etmeyecekleri, hafta içi bayramla ilgili sınıflarda etkinlik icra edecekleri resmi olarak istenmiştir.”dedi. Veli Ağbaba Bakan Yılmaz’a; Malatya ilinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları neden tüm okullarda yapılmamaktadır?Bu yasaklamanın anlamı nedir?Türkiye’nin en önemli bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nın çocukların ve gençlerin gözünde sıradanlaştırılmasının sebebi nedir? Malatya Battalgazi İlçesi’ndeki uygulama tüm Türkiye’de uygulanmakta mıdır? Cumhuriyeti ve onun kazanımlarının en fazla anlatılması gereken okullarda, Cumhuriyet Bayramını kutlamayı yasaklamak AKP Hükümetinin Cumhuriyete karşı duruşunun son halkası mıdır?”sorularını yöneltti.

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