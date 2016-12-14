Ağaran Şelalesi turizmin cazibe merkezi olacak

RİZE Valisi Erdoğan Bektaş, incelemelerde bulunduğu Çayeli İlçesi Köprülü Köyü’ndeki Ağaran Şelalesi’nin bölgenin önemli turizm ve cazibe merkezlerinden biri olmaya aday olduğunu söyledi.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Çayeli Kaymakamı Turgay Ünsal, Çayeli Belediye Başkanı Atilla Esmen, İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Salih Kurtuluş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, İl Genel Meclisi üyeleri Necati Yıldırım, Cafer Kuru ve Zeynep Akyıldız ile birlikte Çayeli İlçesinde incelemelerde bulundu.

Köprülü Köyü’nde Ağaran şelalesinin çevresini gezen Vali Bektaş, Rize’nin çaydan sonra en önemli değerlerinden birinin de turizm olduğunu belirterek, “Daha önce şelale bölgesinde Çayeli Kaymakamlığı’nın katkılarıyla önemli bir çevre düzenlemesi yapıldı. Çevre düzenlemeleriyle birlikte bölgede bir tesis kuruldu, ardından da yeni bir tesis daha işletmeye açıldı. Üçüncü tesis de inşallah önümüzdeki sezona yetiştirilecek. Şelaleye ulaşan yollarda da gerekli iyileştirilmeler yapıldı. Bölgeye ulaşım konusunda bir sıkıntı yaşanmıyor. Şehrin çok yakınında, birbirini izleyen bir dizi şelaleden oluşan olağanüstü bir ortam. Bu bölge önemli turizm ve cazibe merkezlerinden biri olmaya aday. Bölgenin altyapısının iyileştirilmesi konusunda birkaç talep var. Bu talepleri de imkanlar ölçüsünde yerine getirmeye çalışacağız” dedi.

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