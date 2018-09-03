Ağaç oymacılığı, Ihlamur Ağacında can bulan hayatlar!

Emeklilik hobisi sanata dönüştü

Sanatçı Aykut Beğen’in emekli olduktan sonra evinde bulduğu basit marangoz aletleriyle emeklilik hobisi olarak başladığı ağaç oymacılığı sanata dönüştü.

Sanatçı Aykut Beğen’nin çalışma atölyesi

Hepimizin hayalleri vardır. Kimimiz gerçekleştirebilecek fırsatları yaratırız kimimiz ise o kadar şanslı olmayız. Ağaç oymacılığı ile uğraşan Aykut Beğen hayallerini gerçekleştirenler arasında yer alıyor. 69 yaşında olan Beğen lise yıllarında bir tutku haline dönüşen resim sanatıyla ilgilenmeye amatörce devam etti ancak bu ona yetmiyordu.

İyi bir işte çalışmasına rağmen içindeki sanat aşkı erken emekli olmasını sağladı ve amatör atölyesinde sanat çalışmalarına başladı.

Sanatın birçok dalıyla uğraştı ancak aradığı, onu tatmin eden o dal sonunda ağaç oymacılığı (ağaç kakma) oldu.

Kısa bir süre sonra kalınca bir tahtadan kestiği iki adet kuş figürünü elektrikli zımpara motoru ile şekillendirip boyayıp vernikledikten sonra basamaklı bir platform üzerine yerleştirdiğinde ortaya çıkan bu obje yakınları tarafından çok beğenildi. Sanatçının adını bugün bile hala koyamadığı uğraşı ve hedefi belli oldu.

1998 yılın da kendi isteği ile emekli olan sanatçı Aykut Beğen erken sayılabilecek bir yaşta emekli olmasındaki amacını şöyle anlattı,

“Çocukluğundan beri süregelen ilk, orta ve lise öğrenimi boyunca hocalarının da teşvikiyle bir tutku haline dönüşen resim sanatıyla amatörce de olsa uğraşmaktı.

Emekli olmadan önceki yıllarda, nerede? Ne amaçla? Ve nasıl? Kullanacağını dahi bilmediğim ve ancak bir marangoz ya da elektrik ustasının işine yarayabilecek mekanik ve elektrikli muhtelif el aletleri edinmiştim.

Önceleri bunlarla evimin balkonunda oluşturduğum küçük atölyede muhtelif ahşap malzemelerden tepsi, resim çerçevesi, kutu, bardak altlığı ve peçetelik gibi objeler yaptım ama aradığı şeylerin bu olmadığını anladım.

Kısa bir süre sonra kalınca bir tahtadan kestiğim iki adet kuş figürünü elektrikli zımpara motoru ile şekillendirip boyayıp vernikledikten sonra yaklaşık 10×10 ebadında basamaklı bir platform üzerine yerleştirdiğinde ortaya çıkan bu obje yakınlarım tarafından çok beğenilince adını bugün bile hala koyamadığım uğraşım ve hedefim belli oldu. Yapacağım uğraşa özellikleri itibariyle çok uygun olan ıhlamur ağacından konusu insan ve insanın, genellikle sanatı ve bu sanatın icrası sırasında kullandığı objeleri de konu alan eserler yaptım.”

Eserlerinin her birinde bir yaşanmışlık ve hayat olan sanatçı yaptığı eserleri kısaca şu şekilde dile getirdi;

Bahtiyar Bey



Bahtiyar Bey

Beğen: “Bahtiyar Bey 68 yaşında. Beş yıl önce 41 yıllık hayat arkadaşı Süheyla Hanımı, yaklaşık altı yıl süren tedavilere rağmen Hakkın rahmetine uğurladı. Halen Anadolu Hisarı‘nda Babasından kalma bir arsa üzerine yıllar önce bin bir zorluklarla yaptırdıkları üç katlı evlerinin en üst katında yaşıyor. Evin iki katını eşinin uzun süren hastalığı sebebiyle satmak zorunda kalmıştı. Zira emekli maaşı ve sosyal güvencesi çok pahalı olan tedavi masraflarını karşılamaya yetmemişti.

Şimdilerde yalnızlığın o dayanılmaz ve kahredici acısını iliklerine kadar hissediyor.

Özellikle geceleri evindeyken, eşi Süheyla hanımın, kızı, oğlu ve torunlarının duvarda asılı resimleri ile adeta konuşuyor. Tek tesellisi yaz mevsiminde birkaç ayda olsa Marmaris’te kızının pansiyonunda çocukları, onların eşleri ve torunlarıyla buluşması. İstanbul’da olduğu zamanlarda da zaman zaman sahilde rahmetli babası gibi birkaç arkadaşıyla buluşup nargile fokurdatmaktan, onlarla sohbet etmekten büyük keyif alıyor.

Karısının vefatından sonra, yalnızlığını bir nebze olsun bastırabilmek ve bir meşgale olsun diye yazmaya başladığı “bir yaşam manifestosu” diye adlandırdığı hatıralarını bitirmek üzere. 68 yıllık yaşamını anlattığı bu çalışmayı evlatlarına ve torunlarına bırakabilmeyi çok arzu ediyor. Bu çalışmasının en son satırlarını birkaç gün önce çok sevdiği sahildeki kahvede nargilesini içerken akıp giden boğazın sularına bakarken aklına düşen şu dörtlükle bitirmeyi düşünüyor” diyerek Bahtiyar Bey’i anlattı.

Besim Berber

Ihlamur Ağacında can bulan hayatlar, ağaç oymacılığı

Beğen, “Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Bekişler köyünde çiftçilik yapmakta olan Haşim Efendi, 1952 yılında Davutpaşa kışlasında askerliğini yaparken görüp tanıdığı İstanbul’a göçmeği, karısı Zehra hanım ve doğacak çocuklarına daha iyi bir istikbal sağlamayı kafasına koymuştu.

Daha önceki yıllarda İstanbul’a göç etmiş ve Hasköy’e yerleşmiş Sıva, boya, badana işleri yapmakta olan köylüsü İsmail efendinin yardımlarıyla, 1954 yılı Eylül ayında eşi ve üç beş parça eşyasıyla İstanbul’a gelerek Hasköy’de kiraladıkları bir gecekonduya yerleştiler. İsmail Efendi aldığı işlere Haşim efendiyi de götürerek onunda bir iş sahibi olabilmesi için elinden gelen yardımı esirgemiyordu.

Aradan iki yıl geçmiş, iki hemşeri birlikte çalışarak evlerinin nafakasını çıkarır duruma gelmişlerdi.

Bu arada 1956 yılı Nisan’ında. Efendi ile eşi Zehra hanımın bir oğullan dünyaya geldi.

Adını, geleneklere uygun olarak Haşim efendinin babasının adı olan Besim adını koydular. Bu arada Oturduktan eve yakın küçük bir arsayı alarak, İsmail Efendi’nin yardımlarıyla kendi evlerini yapıp oraya taşındılar. Yıllar akıp gidiyordu. Bu arada küçük Besim, büyümüş ilk ve ortaokulu bitirmişti.

Ama okumaya pek hevesli değildi. Babası; annesi ne söyledilerse fayda etmedi. Sonunda Besim’i mahallenin berberi Behzat efendinin yanına çırak olarak verdiler. Behzat efendi iyi bir insandı. Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyordu. Besim’e mesleğin bütün inceliklerini öğretirken,”bak evlat bu işe iyi sarıl. Ben artık yaşlanıyorum, birkaç yıl sonra bu dükkân senin olacak. Ona göre” diyerek Besim’e destek oluyordu” diyerek kısaca besim berberin hikâyesini anlattı.

Emekli tarih öğretmeni Hayri Bey

Beğen: “Hayrı Bey, 69 yaşında. Sultan tepesinde boğaza bakan, babadan kalma köhne evinde yalnız yaşıyor. Hiç evlenmedi bugüne dek. İlk öğretmenlik yıllarında Antalya’nın Serik kazasında bir kız sevmişti. Adı Sevda’ydı. Sevda da aynı okulda resim öğretmeniydi. Ancak kızın haberi bile yoktu bu aşktan. Tek taraflı platonik bir aşktı Hayri beyinkini. Bir gün öğretmenler odasındaki panoda nikâh davetiyesini görünce Sevda’nın içine kızgın bir kor düştü. Dünyaya küstü adeta ve bir daha evliliğin adını bile ağzına almadı.

Babası bu dünyadan göçeli çok olmuştu.

Altı yıl öncesine kadar biricik anacığı Fitnat hanımla birlikte yaşadılar. Annesinin ölümünden bir yıl sonra emekliye ayrıldı. Çalışırken pek farkında değildi ama şimdilerde yalnızlığın ne kadar zor ve kahredici olduğunu düşünüyor. Dile kolay beş yıldır yalnız.

Kadın ve evlilik dendiğinde sanki dünyada başka kadın yokmuş gibi aklına hep Sevda geliyor. Hayri Bey zaman zaman Sevda’nın gençlik yıllarından kalma ve bir tesadüf sonucu eline geçirdiği o resme bakıp, aile yadigârı gramofonundan Zeki Müren, Mualla Mukadder, Müzeyyen Senar‘dan sevda şarkıları dinliyor hiç değiştirmediği emektar koltuğunda. Tabii bir elinde rakısı, diğer elinde sigarası ve de yüreğinde hiç dinmeyen küllenmeyen Sevda yarası” diyerek bu çalışmasının hikâyesini dile getirdi.

Ayı oynatıcısı Gafur

Beğen: “Mahallenin çocukları, “Gafur gelmiş, Gafur gelmiş” diye çığlık çığlığa ve sevinç içerisinde koşa koşa Çeşme Meydanında toplanmaya başladılar. Hemen hemen her hafta Salı ve Cuma günleri tekrarlanan bu sevinç gösterisini tesadüfen oradan geçen bir yabancı görse, o yıllarda çok ünlü olan Yeşilçam Yıldızlarından birisi gelmiş sanabilirdi. Oysa Gafur bir ayı oynatıcısıydı.

Kış ayları hariç hemen hemen her hafta iki kez Samatya’ya gelir, “Kavruk” adını verdiği, oldukça yaşlanmış ayısının, bir ucu çenesini saran meşinden kalın bir kayışa bağlı zincirin diğer ucuna bağlı kayışı ise bir bilezik gibi sol bileğine geçirir, koltuğunun altına sıkıştırdığı sopası, elinde defi ve dudaklarının arasından hiç eksik olmayan sigarası ile tiyatro sahnesinde rol yapan bir sanatçı edasıyla şovuna başlardı.

Emekli olduktan sonra hayatına renk katan ağaç oymacılığı (ağaç kakma) sanatçısı Beğen evinin balkonunda kurduğu küçük atölyede başladığı sanatında daha birçok esere imza atmaya devam ediyor.

Önce elindeki defe 2-3 kez vurur, sonra sallayarak zillerini çaldırır ve zavallı ayının çenesine sıkı sıkı bağlı zinciri sertçe birkaç kez çekerek onu ayağa diker, sonra “Haydi kocaoğlan, hayranlarını selamla derdi. Zincirin hoyratça çekilmesiyle zaten canı yanmış olan hayvanın başını sağa sola sallaması, seyredenlerde selam veriyormuş duygusu yaratırdı.

Daha sonra seyredenlerin en çok hoşlandığı “koca karının hamamda bayılma sahnesi” daha sonra da “göbek atma sahnesi ” nin icrasıyla şov tamamlanırdı. Sonra Gafur başından şapkasını çıkarır ve seyredenlerden 10 kuruş 20 kuruş ve nadiren de 50 kuruşlardan oluşan paraları toplardı.

Yıllar boyu, doğal yaşamlarından koparılarak uygulanan türlü işkencelerle korkutulup bir eğlence vasıtası haline getirilen bu zavallı hayvanlar, 1980’li yıllarda ayı oynatmanın yasaklanmasıyla kurtularak, bir süre rehabilite edildikten sonra tekrar doğal yaşamlarına yani ormanlara kavuştular” dedi ve ayı oynatıcısı Gafur’u anlattı.

Sanat bir ruhsal biçimlenmedir !

Ağaç oymacılığı (kakma) sanatçısı Aykut Beğen sanatın insan üzerindeki etkilerini şu şekilde dile getirdi; “Ağaç oymacılığı sanatı ile uğraşırken psikolojik olarak kendinizi onarıyorsunuz. Yaptığınız eserlerde dışa vurularınız oluyor. Dışa vurularınız kendinizi anlatmanıza ihtiyaç bırakmaz.

Çünkü siz düşündüğünüz bir şeyin heykelini resmini yapıyorsunuz. Bu toplum adına yapılan bir şey olabilir farklı bir eleştirel eser olabilir kendi felsefenizi şekillendirip insanlara sunuyorsunuz.

Dolayısıyla toplumda insanlardan sakladığınız bir görüş ya da saklı bir yanınız kalmıyor. Doğal bir insan oluyorsunuz ya da doğal bir insansanız onu sürdürme şansınız oluyor. Doğal bir insan olmak insandaki art niyetleri siler sevgi üzerine insan olduğunuzu hissederek insanları severek yaşıyorsunuz. Hümanistsiniz çevre dostusunuz”.

Yaşadıklarını gerçekleştirdiği sanat ile dışa vurduğunu söyleyen ve sanatı insanlaşmanın son evresi olarak gören sanatçı Aykut Beğen yaptığımız söyleşiyi şu sözlerle bitirdi;

“Sanat bir ruhsal biçimlenmedir. Doğru bir ruhsal biçimlenme siz bir cinayeti ya da bir katliamı eleştirmek için sanat yapabilirsiniz. Ama onu desteklemek için yaptığınız bir şey sanat olmaz. Sanatın özünde insanlaşma vardır. İnsanlaşma içgüdüsünün dışa vurumu olması lazım”.



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