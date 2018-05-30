BAŞKAN YAŞAR: RAMAZAN PAYLAŞIMDIR

Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma DerneğiAnkara’da yaşayan hemşerilerine iftar yemeği düzenledi. Dernek Başkanı Mehmet Ali Özerkan yaptığı konuşmada Afyonkarahisar’ın Kurtuluş savaşındaki önemine vurgu yaptı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğindeAfyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneğinin düzenlediği iftar yemeğine Ankara’da yaşayan çok sayıda Afyonlu vatandaşın yanı sıra Afyonkarahisar bölgesinden Türk siyasetine katkıda bulunan çok sayıda milletvekili ve siyasetçi katıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu iftar yemeği kuranı kerim ve ilahi okumalarıyla başlarken bütün misafirler akşam ezanının okunmasıyla beraber oruçlarını açtı. Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Özerkan yaptığı konuşmaya; “Sayın bakanım, milletvekillerim, çok değerli belediye başkanım, çokkıymetli kurucu başkanım, değerli bürokratlarımız, basınımızın değerlitemsilcileri, kıymetli misafirlerimiz, sevgili hemşerilerim,saygıdeğer hanımefendiler beyefendiler.

Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği, Sandıklılar Vakfı veDinar ve Yöresi Kalkındırma Derneği tarafından onuncusunugerçekleştirdiğimiz iftar programımıza hoş geldiniz şeref verdiniz. Buvesile ile Sandıklılar Vakfını temsilen Tamer Özgeri ve Dinar veYöresi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Tekin’ihuzurlarınıza davet ediyorum.Birlikte hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyoruz” diyerek başladı.

Özerkan; “Bu mübarek günde, bu güzel bu nadide iftarsofralarını hazırlatarak bizlere sunan, göreve geldiğinden bu günekadar Ankara’da yaşayan tüm Afyonkarahisarlı ve Egeli hemşerilerimizin biraya gelmesine vesile olan, her zamanAfyonkarahisar’ımızın yanında olan, varlığından gerçek anlamda manevi destek ve güçaldığımız bizleri onurlandıran değerliYenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar’a huzurlarınızda çokteşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Özerkan konuşmasına şöyle devam etti; “İftar programımıza katılan siz değerli hemşerilerimizle birlikte tümİslam âleminin mübarek ramazan ayını bu vesile ile tebrik ediyoruz.Bizler birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ve hoş görünün en yoğunolarak yaşanması gerektiğine inandığımız bu mukaddes günlerinülkemize, milletimize sevginin, kardeşliğin ve huzurun hâkim kılındığıgünler olması dileklerimizleKadir Gecenizi ve bayramınızı da bu gündenkutluyoruz. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla Cenabı Hak daha niceramazanlara daha nice bayramlara cümlemizi kedersiz eriştirsininşallah.”

AFYONKARAHİSAR KOCATEPE’DİR

Başkan Özerkan; “Bizler cumhuriyetin kazanıldığı topraklarınbireyleri olarak diyoruz ki; ‘Afyonkarahisar Kocatepe’dir, büyüktaarruzun fitilinin ateşlendiği yerdir. Afyonkarahisar ulusalkurtuluşumuza giden yolun mihenk taşı, Afyonkarahisar cumhuriyetinkazanıldığı, kazanımlarının tüm dünyaya haykırıldığı toprakların adıdır.’

Bu nedenledir ki Afyonkarahisar’ımız Misakı Millihudutlarımızın içerisinde çok stratejik ve çok önemli bir yeresahiptir. Bu duygularla bu ülkede yaşayan her insanın Afyonkarahisar’agönülden borçlu olduğunu düşünüyoruz. Bizler Afyonkarahisar

cumhuriyettir diyoruz. Afyonkarahisar’ın ülke tarihindeki varlığının enaz Çanakkale kadar önemli olduğunu, Kocatepe’nin de, Dumlupınar’ın daen az Arıburnu kadar, Kilit Bahir kadar öneme sahip olduğunu biliyoruz.

Bu nedenle çok değerli Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’ınDumlupınar’a sağladığı katkılardan dolayı hemşerimiz olarak bir kezdaha gönüllerimizde taht kurduğunu ifade ediyor, geçmişte hak ettiğimizhalde alamadığımız hizmetlerin bundan sonra verileceğine yürekteninanıyoruz.

Bu duygularla, çok değerli Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar’ın himayeleriyle her yıl düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz26 Ağustos Zafer Yolu Yürüyüşünün de yoğun talep üzerine bu senekihazırlıklarına başlamış bulunuyoruz.” diyerek Afyonkarahisar’ın Cumhuriyet tarihinde önemli rol oynadığını dile getirdi ve Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar’a bölgeye verdiği önem için teşekkür etti.

Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Özerkan sonsöz olarak şunları dile getirdi; “Başta vatanımızın kurtarıcısı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” vecizsözünden hareketle Mersinde oynanan play off maçında Sakaryaspor’uyenerek TFF 1. Lige çıktı. Afjet Afyonsporumuza başarılar diliyor,bu duygularla başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmaküzere bu toprakları bizlere vatan diye emanet eden tüm şehitlerimizive tüm geçmişlerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyor, ruhları şad,mekânları cennet olsun diyoruz. Bu vatanın bölünmez bütünlüğü adınayurt savunmasında yaralanan tüm gazilerimize acil şifalar diliyoruz.”

Başkan YAŞAR: RAMAZAN PAYLAŞIMDIR

İftara ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar iftarda yaptığı konuşmada “Sayın bakanım sayın milletvekillerim sevgili misafirler. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yenimahalle belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz hemşeri iftarlarının bugünde sizler ve eşimle beraber aynı sofrayı paylaşmaktan sizlerle beraber olmaktan onur duyuyorum”. dedi

Yaşar; “Ramazan sadece aç kalmak değildir. Ramazan paylaşımdır zengin ile fakirin ortak sofrada bulunduğu aydır. Ramazan sevgidir hoşgörüdür. Ramazan eline beline diline sahip olmaktır. Ramazan barıştır. Ama ne yazık ki son yıllarda ülkemiz ve İslam âleminde ramazanın ruhuna uygun 11 ayın sultanına uygun ramazanları yaşayamıyoruz. Çünkü İslam âlemiemperyalist güçlere teslim olmuş.

Kaynaklarını halkının refahı için değil halkının kaynaklarını emperyalist güçlere savaş etmek için harcıyorlar. Türkiye’nin de çeşitli sıkıntıları var kamplaşmalar var. Hiçbir gün evimize gittiğimizde televizyonun karşısına geçtiğimizde sevgiden bahsedilmiyor. Barıştan hoşgörüden bahsedilmiyor. Bu ülkenin eşit yurttaşı olarak benim güzel ülkem de şunlar oluyor diye rahatça ayağımızı uzatarak güzel şeyler göremiyoruz. Kin ve nefret siyasete egemen olmuş” diyerek Ramazanların eski günlerde olmadığını vurguladıktan sonra şöyle devam etti.

“Hal bu ki bizim topraklarımızda başlayan Afyonkarahisar’ın topraklarında başlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş savaşından sonra Serv anlaşmasını yırtıp Lozan gerçekleştirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin batısında doğusunda kuzeyinde her yurttaş eşit yurttaş olarak bu günlere geldik. Çeşitli sıkıntılarımız var. Bunları bağırarak çağırarak birbirimizi kırarak kin ve nefretle çözemeyiz. Bunları sevgiyle çözeriz ortak akılla çözeriz objektif anlayışla çözeriz ancak bu şekilde çocuklarımıza geleceğimize güzel bir Türkiye bırakırız.”

Yaşar; “Bugün İslam ülkeleri içinde faklı bir Türkiye varsa hiç kimse kusura bakmasın hepimiz hangi konumda olursak olalım ister belediye başkanı ister iş adamı istersek cumhurbaşkanı hepimiz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları sayesinde buralarda böyle bir ülkede yaşıyoruz. Onun için bu ülkenin kıymetini bilelim” diyerek Atatürk’ün önemine vurgu yaptı.

Yaşar; “Ben Yenimahalle’de bunu gerçekleştirdim. Sizin hemşeriniz olarak hiç kimseyi ayırt etmedim. Ötekileştirmedim bana oy veren vermeyen demedim. İhtiyaç olduğunda camide yaptım cem evi de yaptım. Ama Yenimahalle de bir Yenimahalleli hemşeriliğini oluşturduk ve gelirleri Yenimahalle halkı için kullandım ve bir hemşeriniz olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün başkenti Ankara da başım dik bir şekilde gezebiliyorum.

Kimseye kin ve nefretim yok ama ülkeyi yönetenler bilsinler ki bu ülkeye herkes vergi veriyor. Onun için herkesi kucaklamaları lazım. Ben bu ramazanda yaptığımız iftarların kıldığımız namazların ve tuttuğumuz oruçların yaptığımız hayırların kabul olmasını dilerim. Türkiye’de ve tüm İslam aleminde barışı sevgiyi hoşgörüyü Yüce Allah’tan getirmesini diliyor hepinizin gelecek bayramını ve kadir gecesini kutlarım” diyerek sözlerine son verdi.

İftara Maliye Eski Bakanıİsmet Atilla,Afyonkarahisar ve ilçeleri dayanışma derneği

Kurucu genel başkan vekiliAhmet Bodur, Ziraat Bankası Genel Müdür Başdanışmanı

Ali Kılıç, 21. Dönem Afyonkarahisar MilletvekiliMüjdat Kayayerli, Anayasa Mahkemesi ÜyesiCelal Mümtaz Akıncı,Sayıştay SavcısıSami Süze,Aile ve Sosyal Politikalar BakanlığıSosyal Yardımlar Genel Müdür Yrd.Mustafa Tarlacı,Orman ve Su İşleri Bakanlığı Eğitim Daire BaşkanıMustafa Arı,Sonsöz Gazetesi Genel Yayın KoordinatörüOrhan Uğuroğlu, Sonsöz Gazetesi Yazı İşleri Müdürü:Cafer Külahlıoğlu, AKÜ Veterinerlik Fakültesi Kurucu DekanıProf. Dr. Burhanettin Olcay, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör ‘ün yanısıra çok sayıda vatandaş da katıldı.