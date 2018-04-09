Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneğinden Anlamlı Ziyaret

Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Anıtkabire ziyarette bulundu. Dernek Başkan’ı Mehmet Ali Özerkan’ın ani gelişen sağlık sorunları sebebiyle heyete Dernek Genel Sekreteri Necmettin Can eşlik etti.

Aslanlı yoldan geçerek Mozoleye çelenk bıraktı.Daha sonra Anıtkabir özel defterini imzalayan heyet rehber eşliğinde Anıtkabir’i gezdi.

Dernek Genel Sekreteri Necmettin Can Gazetemize yaptığı açıklamada “Aziz Atatürk, tüm Şehitlerimiz ve Gazilerimize olan minnettarlığımızın göstergesi olarak manevi huzurlarına çıktık. Hemşerilerimiz arasında birlik ve beraberlik sağlanmasının ilk adımını atmak amacıyla düzenlemişolduğumuz bu tur faaliyetlere derneğimizönderliğinde devam edilecektir”

Can “Bu vesile ile içinde bulunduğumuz Polis Haftası nedeniyle Şehit olan tüm polislerimize Allah’tan rahmet Gazilerimize acil şifalar diler, tüm güvenlik güçlerimizin her daim yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz” dedi.

Heyetin Anıtkabir ziyaretine dernek başkanı Mehmet Ali Özerkan sağlık sorunları nedeniyle katılamazken genel sekreter Necmettin Can, Yönetim kurulu üyesi Eren Özerkan, Dernek kurucu üyelerinden Ahmet Bodur, Abdil Göktepe, Sümeyye Ünal ve çok sayıda Afyonlu vatandaş katıldı.

Afyonkarahisar ve ilçeleri Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Necmettin Can dernek adına Anıtkabir özel defterine şunları yazdı :

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK;

Cennet vatanımızın işgal edilip ümitlerin tükendiği ve aziz vatanımızın elimizden alınmak istendiği bir anda, yüce milletimizin bağrından çıkarak ona önderlik ettiniz, Kurtuluş Savaşıyla milletimizi tarih sahnesine yeniden çıkardınız, Cumhuriyetle ulusumuza çağdaşlık kapılarını açtınız ve milletimizin, dünya milletleri arasında lâyık olduğu şekilde var olmasının yolunu gösterdiniz.

Zaman ufkunun ötesine ulaşan İlke ve inkılâplarınız, değerli düşünceleriniz ile her an yolumuzu aydınlattınız, tüm zorluklar karşısında bizlere mücadele etme, kendine güvenme, başarma azim ve gücü verdiniz.

Verdiğiniz bu güç ve çizdiğiniz ufuk çizgisi sayesinde aziz milletimiz 15 Temmuz hain darbe girişiminde birlik olup vatanına devletine sahip çıkarak bunun en güzel örneğini gösterdi. Fikirleriniz ve bıraktığınız mirasınız ile daima bizimle birlikte olacağınıza yürekten inanıyoruz.

Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Demeği olarak; “15 Temmuz da yaşanan hain darbe girişiminde olduğu gibi, her türlü şer odakları ve terör örgütleri karşısında her zaman aynı heyecan ve şevkle kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birliğinin daim olması için elimizden geleni yapacağız. Gerekirse bu uğurda canımızı vereceğimize manevi huzurunuzda söz veriyoruz.

Aziz hatıralarınız önünde minnet ve şükran duygularımızla saygı ile eğiliyor, başta Zatıalileriniz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere, ülkemizin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü, huzur ve güveni için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz”.

Aziz Atatürk, aziz şehitlerimiz bu millet size minnettardır. Ruhlarınız şad olsun!”