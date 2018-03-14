Ankara’daki Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği düzenlediği panelle farklı ülkelerden kadınları bir araya getirdi.

Ankara’daki Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği tarafından Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle dernek genel merkezinde uluslararası düzeyde bir panel düzenlendi. Farklı ülkelerden beş panelistin katıldığı ve moderatörlüğünü dernek kurucu başkanı Prof. Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu’nun yaptığı panel, aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Prof. Dr. Gülsün Parlar’ın yanı sıra, Dağıstan Karaçay Özerk Çerkez Cumhuriyeti’nden TC. Başbakanlık Başdanışmanı Prof. Dr. Hürriyet Ersoy, Gagauzya milletvekili İvanna Köksal, Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Marina Zotovich ve Moldova’dan gazeteci Dildora Tulyaganavua’nın konuşmacı olarak katıldığı panelde Prof. Dr. Gülsün Parlar, hem Türk kadınının hem de Afyonkarahisarlı kadınlarımızın dünü ve bugünüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türk kadınının çalışkanlığı, eşine yardımı, bağlılığı, sadakati ve inançlarıyla üstün meziyetlere sahip olduğunu belirterek, Büyük Atatürk’ün Türk kadınının meziyetlerine olan güveninden dolayı onlara sağlamış olduğu yeni haklardan bahsetti. Her Türk insanının Atatürk’e çok şey borçlu olduğunu ve bu borcu da bize emanet ettiği bu cennet vatana sahip çıkarak ödememiz gerektiğini söyledi.

T.C. Başbakanlık Başdanışmanı Prof. Dr. Hürriyet Ersoy’da birbirine yakın ülkelerde kadınlar arasındaki profilin çok değişkenlikler gösterdiğini ve her şeye rağmen Türk kadınının yaşamını daha iyi şartlarda sürdürdüğünü dile getirerek “Gelişmiş ülkelerde kadınların yaşamındaki olumlu gelişmeleri hep birlikte gözlemleyebiliyoruz. Bu tür panellerin dost ülke kadınlarının da yaşamına olumlu yönde etkisinin olacağını vurgulamak isterim ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

GAGAUZYA’DA İŞSİZLİK PROBLEMİ VAR

Eşinin Türk olmasından dolayı Ankara’da ikamet eden ve fiilen Gagauzya Milletvekili olarak da görev yapan İvanna Köksal konuşmasında ülkesindeki kadınların yaşantısının çok da kolay olmadığını söyleyerek, kadına verilen değerin her geçen gün dünyayla olan entegrasyon çerçevesinde geliştiğini ve merhum Süleyman Demirel hükümetleri dönemlerinde ülkelerine Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı yatırımlar ve açtığı fabrikalar sayesinde kadınların iş bularak çalışabildiğini, halen bu fabrikaların faaliyette olduğunu ancak erkeklerin ya işsiz ya da çalışmak üzere Rusya’ya gittiklerini veya Türkiye’de iş bulduklarını söyleyerek, “Gagauzya’da işsizliği önleme adına yapılan çalışmalar son zamanlarda artmıştır. Yakın bir gelecekte inanıyorum ki kadınlarımızın yaşam koşulları daha da düzelecektir.” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim görevlisi Marina Zotovich ve Moldova’dan Dildora Tulyaganavua da; Türk kadınının kendi ülkelerindeki kadınlara göre teknolojiyle birlikte biraz daha rahat olduklarını ve Uluslararası bu tür etkinliklerin ve panellerin ülkeler arasındaki dostluğu ve yardımlaşmayı artırdığı gibi kadınların içerisinde bulunduğu zorlukları aşmalarına da faydalar sağlayacağından bahsederek, panelin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür ettiler.

ŞÜKRAN BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

İrfan Ünver Nasrattınoğlu da panelle ilgili olarak dernek başkanına ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, “Dernek kurucu başkanı olarak her zaman bu tür faaliyetlerinizin yanındayım. Ne zaman bana ihtiyaç duyarsanız bir büyüğünüz olarak yardıma hazırım.”

Dernek Genel Başkanı Mehmet Ali Özerkan, “Ankara’da yaşayan hemşehrilerimizi genel merkezimizde biraraya getirmekten yönetim kurulu olarak son derece gururluyuz, sevinçliyiz.

Kadınlara verilen değerin senede bir gün değil her gün kutlanıyorcasına gerçekleşmesi gerekiyor. Kurucu başkanımıza ve panelistlere emeklerinden, katkılarından ve zaman ayırdıklarında dolayı teşekkür ediyorum.

Özerkan, panele katılan misafirlere bu özel günün anısına birer karanfil takdim ederek “Katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki tüm etkinliklerimizde çoğalarak bir araya gelme dileklerimi yineliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Panelistler için hazırlanmış olan buketlerin ve şükran belgelerinin etkinliğe katılanlara takdim edilmesinden sonra Başkent’te özel olarak hazırlanan keşkek ve Afyonkarahisarlı hanımların özel olarak hazırlayıp getirdikleri yiyecekler misafirlere ikram edildi. Bu ikramlardan sonra yeni etkinliklerde buluşmak temennileriyle etkinlik sona erdi.