Afyonkarahisarlı keçe ustası, UNESCO ‘yaşayan insan hazinesi’

AFYONKARAHİSAR’da yarım asırdır keçecilikle uğraşan 66 yaşındaki Ahmet Yaşar Kocataş, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ listesine alındı.

UNESCO tarafından kültürel mirasın korunması ve desteklenmesi amacıyla, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması’na yönelik 2003 yılında kabul edilen ve Türkiye’nin de taraf olduğu sözleşme kapsamında hazırlanan,

‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ listesine Afyonkarahisarlı keçe ustası Ahmet Yaşar Kocataş da eklendi. Her yıl bir ya da iki kişinin kabul edildiği UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri’ne giren keçe ustası Ahmet Yaşar Kocataş, UNESCO’nun tanıtım listesinde yer alacak. UNESCO görülecek yerler listesinde, ziyaret edilecek kültürel miraslar arasında yer alacak Kocataş ve keçe eserleriyle birlikte Afyonkarahisar’ın da tanıtımı yapılacak. Fes ve Mevlevi sikkesi gibi keçe eserleri büyük ilgi gören Kocataş’ın keçeleri, Afyonkarahisar’ın tarihi geçmişinin de tanıtılmasını sağlayacak.

BUGÜN CUMHURBAŞKANI ÖDÜL VERECEK

Ahmet Yaşar Kocataş, UNESCO’nun ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ listesi berat ve ödülünü bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alacak. Kocataş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazırladığı keçe seccadeyle Mevlevi sikkesi hediye edecek.

Konusunda ender bulunan bilgiye sahip olan, usta- çırak ilişkisinde yetişmiş ve çıraklar yetiştirmiş, en az 10 yıllık ustalar arasından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teklifiyle UNESCO tarafından belirlenen ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ listesine 2003 yılından bu yana 20 isim eklendi. Geçmiş yıllarda UNESCO tarafından listeye alınan 5 usta son 5 yıl içinde vefat etti.

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