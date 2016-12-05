Afyonkarahisar’da 3 bin öğrenciye burs

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından burs için başvuruda bulunan 3 bin 743 öğrenci ailesinden kriterlere uygun olan 3 bin 130’unun başvurusu kabul edildi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın geçen eylül ayında, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitime katkı bursu verileceğini açıklamasının ardından, burs için 3 bin 743 öğrenci ailesi başvuruda bulundu.

Bunlardan kriterlere uygun olan 3 bin 130’unun başvurusu kabul edilirken, bunlardan alfabetik sıraya göre ilk 500’ünün ilgili banka şubesinden açılan hesap kartları Belediye Beyaz Masa Birimi’nden imza karşılığı teslim edilmeye başlandı.

Diğer hak sahiplerine ise önümüzdeki pazartesiden itibaren yine alfabetik sıraya göre banka hesap kartlarının teslim edileceği, ödemelerin ise sonraki hafta yapılacağı belirtildi.

Öğrenci aileleri burs başvurularının kabul edilip edilmediğini, Afyonkarahisar Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden çocuklarının T.C. Kimlik Numarasını girerek sorgulayabilecek. Ayrıca başvurusu kabul edilen öğrenci aileleri, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından cep telefonlarına gönderilecek bilgi mesajına göre Beyaz Masa Birimi’ne giderek banka hesap kartlarını alabilecek.

Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cem Kasapoğlu, 3 bin 130 öğrenciden 288’inin anne- babası ayrı, yaklaşık 150’sinin yetim- öksüz, 48’inin anne ya da babası cezaevinde, diğerlerinin ise ihtiyaç sahibi öğrencilerden oluştuğunu söyledi.

Eğitim katkı bursunun aralık- mayıs aylarını kapsadığını açıklayan Cem Kasapoğlu, ilk ve ortaokul öğrencilerine 80 lira, lise öğrencilerine ise 100 lira yardım yapılacağını kaydetti. Kasapoğlu, bu planlamaya göre aylık toplam 270 bin lira, 2016- 2017 eğitim yılı genelinde ise eğitime 2 milyon liraya yakın katkı sağlayacaklarını söyledi.

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