ÖZERKAN; BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Afyonkarahisar ve ilçeleri Dayanışa Derneği Başkanı Mehmet Ali Özerkan derneğin kuruluşu ve yaşadığı zorlu süreçleri anlattı. Özerkan; “Biz Cumhuriyetin kazanıldığı toprakların bireyleriz”

Afyonkarahisar ve ilçeleri Dayanışma Dernek Başkanı Mehmet Ali Özerkan derneğin kuruluşu ve yaşadığı zorlu süreçleri anlattı. Özerkan, yaşadıkları zorlu süreçleri ve yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, “Biz Cumhuriyetin kazanıldığı toprakların bireyleriz diyoruz. Kocatepe bizim için çok özel bir yer.

Daha çok misafirlerimiz olmak üzere afyonlu hemşerilerimizle 25 Ağustos gecesi gidiyoruz, 26 Ağustosta büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir’ dediği tepeye o zamanın koşullarında, ne zor şartlarda çıktılarsa bizde o şartlarda çıkıyoruz” diyerek Afyon’un önemine vurgu yaptı.

Dernek Başkanı Mehmet Ali Özerkan sorularımıza şu şekilde cevap verdi;

Soru: Derneğin kuruluş serüveni anlatır mısınız?

Özerkan: Derneğimiz 1975 yılında 7 Afyonkarahisarlı Hemşerilerin bir araya gelmesiyle Ankara’da kurulmuş, Ankara’daki hemşerilerin birlik beraberlik dayanışma içerisinde bir araya getirmek, geleneğimizi göreneğimizi yaşatmak büyüklerimize Afyon’a hizmeti emeği geçmiş insanlara anma günü tertip etmek için kuruldu. O zaman çok zor şartlar altında kurulmuş bir ekonomik desteği gücü olmayan sadece kurucularının ekonomik gücüyle ayakta durmaya çalışan bir dernek şeklinde kurulmuş.

Zaman içerisinde misyonunu tamamlamış ve çanta dernek şeklini almış. Başkanın çantasında evine giden bir dernek olmuş. Çok fazla etkinlik yapamamış. Bu 2002 yılına kadar böyle sürmüş. 2002 yılında dönemin Afyonkarahisar Valisi Ahmet Özyurt, Kocatepe Becerikli sokakta mülkiyeti Afyon İl Özel İdaresine ait olan bir binayı, tefrişinide Yenimahalle Belediye Başkanı Afyonkarahisarlı Fethi Yaşar beyin yapmasıyla beraber orayı derneğimize kiralamış.

Derneğimizde hizmet satın alması noktasında bir başkasına kiralamış. 2002 yılından 2012 yılının 12 Şubat tarihine kadar derneğimizin altın dönemini yaşadığını söyleyebileceğimiz bir dönem yaşamış. Bu butik otel gibi çalışan Afyon Konuk Evi’nden cüzi bir kar elde edilmiş ve hemşerilerimiz sık sık bir araya gelebiliyordu. 2012 yılında Afyonkarahisar Valimiz burayı satışa çıkardı ve satıldı. Satılmaması konusunda çok mücadele verdik. Ben de o zaman başkan vekiliydim. Engel olamadık. Her türlü itirazlarımıza rağmen bu satış gerçekleşti. Biz yine çanta dernek şeklinde faaliyet göstermeye başladık.

Soru: Dernek Başkanlığı döneminizi biraz anlatır mısınız?

Özerkan: 2015 yılında derneğimizin genel başkanı birlikte 6 yıl görev yaptığımız Mehmet Parsak Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili oldu. Ben dernek genel başkan yardımcısıydım üyelerimiz benim tecrübeli olduğumu ve dernek başkanı olmamı istediler sağ olsunlar. Genel Başkan olduktan sonra en büyük ideallerimden bir tanesi bir yer sahibi olmaktı.

1975 yılında kurulmuş derneğimizin bir yeri olmamış bir yer sahibi olalım. Bütün sıkıntılara göğüs gerelim ama bu yere sahip olalım. Bir miktar paramız vardı onunla ya öğrencilere burs verecektik ya da sıkıntılara göğüs gerip bir yer alacaktık. Bizde bizden önceki yönetimden kalan 70 Bin Lira’nın üstüne koyarak bir yer sahibi olalım dedik.

Afyondaki iş adamlarımızdan, afyondaki bürokrasimizden, Ankara’daki işadamlarımızdan, bürokratlarımızdan özellikle Sayın Fethi Yaşar’a bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu yeri almamızda çok katkısı oldu sayın başkanın. Birçok hemşerimizin desteği ile burayı satın aldık. Satın aldığımız dönemde Sayın Bakanımız Veysel Eroğluda katıldı. Sizde o gün buradaydınız. Çok güzel bir açılış yaptık. Sayın Bakanın çok hoşuma giden bir ifadesi; burası küçük ama gönlün sığdığı yere her şey sığar burası bilgi üretim merkezi olacak gibi bir ifade kullandı. Bunun üzerine çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Açılışımızı yaptıktan sonra fiiliyata geçişimiz biraz zaman aldı.

Soru: Dernek faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Özerkan: Faaliyetlerimize hemşerilerimizin yardımıyla bilgisayar alarak başladık. Bilgisayar ağı kurduk. İnternetiyle çocuklarımızın kütüphanesi gibi çalışmalar yapıyoruz. Şu an haftada iki gün çocuklarımız toplantılar yapıyorlar. Amacımız bütün Afyonkarahisarlı gençlerimizi burada toplayabilmek.

Gençlerimizin kötü alışkanlıkları yok. Bize intikal eden, duyduğumuz bir sıkıntı yok ama her şeye rağmen bu gençlerimiz bizim gözetimimizde olsun istiyoruz. Dolayısıyla burada ne eksikleri varsa maddi manevi desteği vermekte kararlıyız. Gençlerimizde bunun bilincindeler. Bunların dışında malum Ramazan ayındaydık iftarlar düzenleyerek hemşerilerimiz arasındaki muhabbeti, dayanışmayı artırmaya çalıştık. Buda bizim övünç kaynağımız seviniyoruz.

EGEM Platformu üyesiyiz. 2005 yılında kurulan 8 Ege Bölgesi ilinin bir araya gelmesiyle oluşan faaliyet platformumuz var. Ege illeri arasında birlik beraberlik, dayanışmayı sağlayan, birimiz hepimiz felsefesinden hareketle EGEM Platformu olarak bir araya geldik. Her zaman da bürokratlarımızı ziyaretlerimizle onların ihtiyacı varken biz onlara bizim onlara ihtiyacımız varken onlar bizimle oluyor. Birlikten kuvvet doğar diyoruz. Bu minvalde geçmişte düşünüp de bu yeri alma pahasına yapamadığımız gençlerimize burs verme konusunu gündeme getireceğiz. Çok kısa zamanda bunu da başlatacağız.

Soru: Sonsöz olarak neler söylemek istersiniz?

Özerkan: Biz Cumhuriyetin kazanıldığı toprakların bireyleriz diyoruz. Kocatepe bizim için çok özel bir yer. Daha çok misafirlerimiz olmak üzere Afyonlu hemşerilerimizle 25 Ağustos gecesi gidiyoruz, 26 Ağustosta büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir’ dediği tepeye. O zamanın koşullarında, ne zor şartlarda çıktılarsa bizde o şartlarda çıkıyoruz. Böylelikle bir kez daha geçmişi anabilme ve meşakkatlerini gösterme noktasında bir duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Her sene bu ziyareti derneğimiz olarak yapıyoruz.