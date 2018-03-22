Afyonkarahisar lezzetlerinin Ankara’daki yeni adresi Candeks Yöresel Gıdalar’ın açılışı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar tarafından gerçekleştirildi. İşletmeci Necmettin Can ,Candeks Gözleme Gatmer Bükme Yöresel Gıdalar restoranında Ankaralılara Afyon mutfağını tanıtmayı amaçlıyor.

İşletmeci ve aynı zaman da Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Genel Sekreteri olan NecmettinCan’ın CANDEKS Gözleme Gatmer Bükme Yöresel Gıdalar restoranın açılış töreninde siyasiler ve STK başkanları bir araya geldi.

Yenimahalle semt pazarı ve sosyal tesislerinde açılan işletme menüsün de doğal lezzetler ve yöresel tatlar Ankaralıların hizmetine sunuldu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar tarafından açılan işletme meraklılarını beklerken açılış töreninde farklı siyasi görüşleri ve STK başkanlarını da bir araya getirdi.

Başkan Yaşar; Afyonun lezzetlerinin tanıtılması benim için onurdur

Açılışta bir konuşması yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar şu sözlere yer verdi; “Bugün Yenimahalle’de Afyon lezzetlerinin yapıldığı ve satışa sunulduğu bir işletmeyi açıyoruz. Bu işletme arkadaşımızın ailece çalıştırdıkları yöremizin lezzetlerinin tanıtıldığı bir yer.

Cumhuriyetin Başkentinde Afyon’un lezzetlerini tanıtılması ve halkımıza o lezzetleri sunmak benim için büyük bir onur. Böyle bir işletmenin benim Belediye Başkanı olduğum bir ilçede açılması çok güzel.”

Başkan Yaşar konuşmasına şu şekilde devam etti; “Bu mekanın olduğu yeri belediye olarak biz yaptık. Burası Yenimahalle semt pazarıydı. Artık ilçemizdeki Pazar yerleri sosyal alanlara dönüştü. Artık Pazar yerlerimiz bir gün değil 7 gün 24 saat halkın hizmetinde olan kuruluşlar oldu. Pazar yerlerimiz de halkın hizmetinde olan kadın ve erkeklerimizin yaşam alanları olarak yüzme havuzları hamamlar ve gençlik merkezleri yer alıyor. Burası işleyen bir yer buraya gelen vatandaşlarımız artık Afyon’un lezzetlerine de ulaşacak. Bu işletme bizim için bir onur. Ankaralı hemşerilerimize hem Afyon’u tanıtacaklar, hem de yöresel yemeklerimiz satarak kendilerine bereketli bir kapı olacak” dedi.

Fiyatları mümkün olan en alt seviyeye çekeceğiz

İşletme sahibi Necmettin Can ve misafirler yeni mekanla ilgili şu görüşlere yer verdiler.

İşletmeci Necmettin Can; “Bu işletmeyi halkımıza özellikle Afyonkarahisar’a özgü doğal yiyecekleri sunmak için açtık. Ürünlerimizi kaynağından getirip burada satışa sunduk. Başta hemşerilerimiz olmak üzere bütün Ankaralılara Afyon’un yöresel lezzetlerini tanıtıyoruz” dedi.

Can; “Burada Afyonumuzun meşhur mercimek bükmesi olacak. Haşhaşlı katmeri yer alacak, arapaşısı olacak. Değişik özel günlerde sıra yemekleri olacak. Kısacası Afyonkarahisar’a özgü bütün lezzetler burada yer alacak. Fiyatları mümkün olan en alt seviyeye çekeceğiz.

Vatandaşlarımıza doğal gıda yedirmek adına bu fiyat uygulamasına geçeceğiz. Burada amaç fazla kar yapmak değil de halkımızı özlediği doğal lezzetleri tattırabilmek. Biz bu işletmede herkesi misafir edip ağırlamak istiyoruz. Tatmadan denemeden farklı lezzetleri göremeyecekleri için gelip tatmalarını ve denemelerini isteriz. Açılışımıza gelen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Afyonkarahisar’ın mutfağı bana göre Türkiye’nin en iyi mutfaklarından birisidir

Açılışa katılan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya‘da “Afyonkarahisar’ın mutfağı bana göre Türkiye’nin en iyi mutfaklarından birisidir. Bugün burada Afyonkarahisarlı hemşerimizin ailecek bir araya gelip açtığı bir işletme. Burada Afyon’un yöresel ürünlerinin pazarlandığı satıldığı üretildiği nezih kaliteli ürünler yer alacak. Bu işletmenin açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyorum bütün Ankaralıları buraya davet ediyoruz. Günün her öğünlerinde ve misafir geldiğinde bugün ne yapacağım sorusuna cevap bulmak için buraya uğramalarını tavsiye ediyorum.”dedi

AK Parti Mersin MilletvekiliAli Cumhur Taşkın ise şöyle konuştu;“Afyon yöremize ait yiyeceklerin sergilendiği bu işletme öncelikle Ankara’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Yöresel yiyecekler önemli her insanın doğduğu bir yer var ve doyduğu yer var. İnsanlar hem doğduğu hem doyduğuyerdeyaşaması mümkün olmuyor. Ankara da insanlarımız kendi memleketlerine özel yemeklerini özlüyorlar. Bu işletmede o özlemi giderme açısından güzel bir yatırım.”

Cumhuriyet Halk Partisi Yenimahalle ilçe Başkanı Ahmet Meşe de; “Her şeyden önce Afyonkarahisarlı bir hemşerimizin böyle güzel bir işletmeyi açmasından onur duyuyorum. Yöresel ürünlerimizin tanıtılması ve Ankaralılara tattırılması adına güzel bir mekân olmuş. Biz buna kültürel bir yatırım olarak bakıyoruz. Önemli olan sürdürülebilir olması Yenimahalle’miz ve Ankara’mız adına hayırlı olsun” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Zaman zaman Afyon’un yemeklerini özlüyorduk

Açılışa katılan Afyonkarahisar Dinar İlçesi eski Belediye Başkanı Mustafa Parlacı; “Ankara’da Afyonumuzun kültürünü vatandaşlara anlatan böyle güzel bir yerin açılması bizleri mutlu etti. Zaman zaman Afyon’un yemeklerini özlüyorduk. Bu özlemi gidermek adına güzel bir yatırım oldu. Burada her düşünceden insan var ve kutlamaya gelmiş güzel birliktelik oldu. Yenimahalle de böyle bir işletmenin açılması güzel bir şey hem Ankara’mıza hem hemşerilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Açılışta siyasetçilerin yanı sıra Ege illerini temsil eden STK Başkanları da vardı. EGEM Platformu Dönem Başkanı YasinAksu açılışla ilgili şu sözlere yer verdi; “Biz Ankara’da 8 Ege İlimizi temsil eden dernekleriz. Egeyi burada tanıtmaya ve Egemizle Ankara arasındaki kültür elçiliğini yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bu tür işletmelerin açılmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Açılmasını da teşvik ediyoruz” dedi.

Egemizle Ankara arasındaki kültür elçiliğini yapmaya çalışıyoruz

Aksu ; “Bu konuda da her zaman destekçi oluyoruz. Bu tür işletmeler çok değerli çünkü hayatımızda o kadar çok GDO lu ürünler satılmakta. Böyle doğal ürünlerin satıldığı işletmelerimizin açılması Afyon ve bölgemiz adına çok değerli. Sağlıklı ev yapımı doğal ürünlerin bulunduğu bir yer Ankara’mız için hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

Kütahya Dernek Başkanı Nuri Uygun; “ilk bakışta burada sergilenen yemekler Afyon ürünleri gibi dursa da aslında Ege ürünleridir. Bizde 13- 14 yıldır EGEM Platformu olarak bütün Ege İllerini bir araya getirmek için çaba harcıyoruz. Böyle bir işletmeye ihtiyaç vardı açıldığı için biz Egeliler olarak çok memnun olduk. Burası desteklenecek ve bütün derneklerimiz sahip çıkacak. Ege ürünlerini özlüyorduk ve Ankara’da bunları bulacağımız bir işletme açıldı. Hayırlı olmasını dileyerek tebrik ediyorum” dedi.

İşletmenin açılışına Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın,Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe Otonomi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Altıntaş, EGEM Platformu Başkanı Yasin Aksu, Ege İlleri dernek başkanları ve Afyonlu bürokratların yanı sıra Afyonkarahisarlılar Derneği Başkanı Mehmet Ali Özerkan, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Başdanışmanı Ali Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.