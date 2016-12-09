Afyon’da yolcu otobüsü devrildi

AFYONKARAHİSAR’ın Dinar İlçesi’nde yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarparak devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı. Afyonkarahisar- Dinar Karayolu’nun 33’üncü kilometresindeki kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Artvin’den Antalya’ya 28 yolcusuyla giden Serkan Gündoğdu yönetimindeki 34 ER 1544 plakalı yolcu otobüsü, Avşar Köyü mevkisinde Barış Çetin yönetimindeki 03 FP 010 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çapmanın şiddetiyle kontrolden çıkan her iki araç, şarampole devrildi. Kazada, sürücüler Barış Çetin ve Serkan Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 30 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Çoğunluğu otobüsün kırılan camları nedeniyle yaralanan yolcular, sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra Afyonkarahisar merkez ile Dinar ve Sandıklı ilçelerindeki hastanelerde tedaviye alındı. Bir yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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