Muhalefet partileri bu yıl içinde erken seçime gidileceğine inanıyor.İktidar sözcüleri ise ısrarla erken seçim yapılmayacağını ifade ediyor.Peki, doğruyu kim söylüyor?

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Bana kalırsa, Türk ordusu önümüzdeki aylarda Afrin’e girer, PKK-PYD teröristlerine diz çöktürür ve bölgeyi tümüyle kontrol altına alırsa, iktidar bunun siyasi bir getirisi olacağını düşünerek erken seçime gider.

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1999’u hatırlayınız…

DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit başkanlığındaki Hükümet, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye iadesinin ardından apar topar erken seçime gitmiş ve sonuçta ekonomik tablo hiç de iç açıcı olmadığı halde DSP bu seçimden birinci parti olarak çıkmıştı.

Üstelik o günlerde Ecevit çok hasta ve yorgundu. Ayakta durmakta zorlanıyor, konuşurken dili sık sık sürçüyordu.

Ama, “Teröristbaşını Türkiye’ye getiren Başbakan” olmanın siyasi rantını elde etmişti.

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Hangi koşullarda erken seçim yapılmayacağı sorusuna da yanıt verelim:

Afrin kent merkezine girişte ciddi zorluklarla karşılaşılır ve harekat sonbahara doğru uzarsa o zaman erken seçim filan olmaz işte.

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Ak Parti son aylarda ardı ardına kamuoyu yoklamaları yaptırıyor, Afrin harekatının seçmen üzerindeki etkisini anlamaya çalışıyor.

İlk sonuçlar, harekatın partiye yaradığı şeklinde.

Harekat bu yaz başarıyla tamamlanırsa hiç tereddüt etmeden erken seçim kararı alınır.

Muhalefet de galiba bu ihtimali gördüğü için erken seçim yapılacağını belirtiyor.