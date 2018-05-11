ZEYTİN Dalı Harekâtı’na katılmak üzere 22 Şubat 2018 tarihinde Bursa’dan Afrin’e uğurlanan ve görevlerini yaparak yurda geri dönen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Polis Özel Harekât unsurları, kesilen kurbanlar, dualar ve gözyaşlarıyla karşılandı.

Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere 22 Şubat 2018 tarihinden Bursa’dan Afrin’e uğurlanan 22 Polis Özel Harekat mensubu, görevlerini başarı ile ifa ederek 68 gün sonra Bursa’ya geri döndüler. Konvoy ile Özel Harekat Şubesi’ne gelen kahramanları, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, il Jandarma Komutanı Ahmet Hacıoğlu, Emniyet Müdür Yardımcıları ve yakınları karşıladı. Özel Harekat Polisleri, yakınları ve aileleri ile sarılarak hasret giderdi. Bazı polislerin ve ailelerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Ardından dua ve tekbirler eşliğinde kurban kesildi. Özel Harekat polislerini tebrik ettikten sonra konuşma yapan Bursa Valisi İzzettin Küçük, ”22 Şubat tarihinde sizleri buradan uğurladık. Çok kısa bir sürede, düşman güçlerinin, teröristlerin ülkemize kurmak istediği tuzağı param parça ettiniz, yok ettiniz ve evinize sağ salim döndünüz. Allah’a hamdolsun. Sizlerle, aileniz, biz ve ülkemiz gurur duyuyor. Kısa bir zamanda onlara o bölgeyi dar ettiniz. Şehitler verdik. Onları rahmetle ve minnetle anıyoruz. Sizin isimleriniz, bundan sonra taşıdığınız en büyük emanet olacak. Çocuklarınıza, o pak isminiz en büyük mirasınız olacaktır. Aileleriniz, kulaklarında bir haber, ufuklarda bir geliş bekliyordu, bu gün o gün” diye konuştu.