Türk ordusu Afrin’e girerek sadece bölücü örgüt PKK-PYD’ye değil ABD ve AB’ye de iyi bir ders vermiş oldu.

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Terör örgütünün arkasındaki en büyük güç ABD’ydi. Yıllardır PKK-PYD’ye parasal destek veren, silah yardımında bulunan, militanlarını eğiten ABD, Afrin’in alınmasıyla yanlış hesap yapmanın, teröristlerle işbirliğine girmenin faturasını ödedi.

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Afrin’de yenilenler arasında başta Almanya, Fransa, Hollanda olmak üzere bazı AB üyesi ülkeleri de saymak gerekiyor.

Onlar da yıllarca PKK-PYD’ye kol kanat gerdiler, ülkelerinde örgütlenmelerine ses çıkarmadılar, maddi-manevi her türlü desteği vermekten çekinmediler.

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Burada bir parantez açalım:

Afrin’deki zaferin yurt içindeki mağlubu ise HDP’dir.

HDP’liler başladığı günden itibaren Afrin harekatına karşı çıktılar, bunu işgal olarak nitelendirdiler, “Siviller öldürülüyor, soykırım yapılıyor” diyen Batı’daki malum koroya iştirak ettiler.

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Sonuç olarak, Afrin’de kazanan Türkiye, kaybeden PKK-PYD’yle beraber ABD ve bazı AB ülkeleridir.

Söz konusu ülkelerin Kuzey Suriye’de PKK-PYD’ye kukla bir devlet kurdurup bunu zamanla genişletme planları işlemedi.

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Şimdi yapılacak ilk şey Afrin’de düzeni sağlamak ve yerel halkı huzurlu bir yaşama kavuşturmak olmalıdır.

Bunun ardından sıra PKK-PYD’nin Suriye’de yuvalandığı diğer terör merkezlerini kontrol altına almaya gelmelidir.