Silahlı Kuvvetlerimiz sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye’nin Afrin kentine karadan ve havadan operasyon başlattı. Her zaman olduğu gibi kahraman Ordumuz bu operasyonu da başarıyla tamamlayacaktır.

Ancak operasyon başlayalı üç dört gün oldu, kırk kafadan kırk ses çıkıyor. Tamam, Cumhurbaşkanı ve Başbakan siyaseten açıklamalar yapabilirler ama bir yandan yerli yabancı haberciler, diğer yanda yerel ve sosyal medyadan pompalanan terör örgütleri çıkışlı yorumlar, mesajlar, TV’lerde içi boş konuşmalar, ortalığı birbirine katıyor. Tüm bunlar da kulaktan kulağa yayılıyor, lâf bir iken üç oluyor, iç ve dış kamuoyu algısı bozuluyor.

Bu nedenle haber, bilgi ve yorum kirliliğine dikkat diyoruz. İşte iki örnek; bir haber ajansının Afrin’de çatışmalar diye yayınladığı gece görüntülerinin 2012 yılında Rusya’nın Kafkasya’da yaptığı bir tatbikata ait olduğu ortaya çıktı. Geçen Pazar günü izlediğimiz İngilizce yayın yapan bir Fransız haber kanalında ise Afrin’de 800 bin kişinin yaşadığı ve operasyondan sivillerin büyük zarar göreceğini anlatılıyordu. Ankara’dan bağlanan muhabir, Suriye’de son 10 yıldır ne olup bittiğine “tam Fransız kalmış”, göçleri, iç savaşı unutmuş, halen yüz binlerce sivil bahsediyor.

Önerimiz bu tür bilgi ve haber kirliliğini önlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri, mümkünse Hatay sınırından her gün sabah ve akşam belli saatlerde basın brifingi düzenlemeli, yeterince görsel malzemeyi yayınlamalı. Aksi takdirde değişik kaynaklı yalan yanlış haberler, bilgiler, yorumlar, iddialar böylesine görkemli bir operasyonu yıpratabilir.

İşe bu savaş mı, operasyon mu, harekat mı ayrımını vurgulayarak başlanmalı.

EKONOMİDEKİ KAYGILAR DA GİDERİLMELİ

Afrin operasyonun, Türkiye’ye bakışını değiştirmeyen Fitch raporuyla aynı günlere gelmesiyle bu hafta para piyasalarını dalgalandıracağını tahmin etmek zor değil. Operasyonun ekonomiye etkileri yatırımcılara, piyasalara “vatan millet, Sakarya” söylemleriyle değil, akılcı, tutarlı ve ikna edici şekilde anlatılmalı.

Bu konuda da tek ses çıkmalı. Konuşmayınca ve gerçekçi bilgiler verilmedikçe fısıltı haberlerin yol açacağı yıkım daha büyük oluyor.

ERDOĞAN DAVOS’A GİTSEYDİ!

Dünya siyasetçilerini ve iş dünyasını bir araya getiren Davos toplantılarında Suriye kriz de gündem maddesi..

Yıllar önce Davos toplantılarını “one minute” sözleriyle terk eden Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını değiştirip bu yılki toplantılara katılmış olsaydı, Suriye ve Afrin konusunu, AB ile ilişkilerini dünyaya daha iyi açıklama imkanı bulabilirdi. Üstelik en azından ABD Başkanı Trump ile ayaküstü görüşme de gerçekleşebilirdi.

Afrin operasyonu ile Davos toplantılarıyla aynı tarihlere denk düşmesi rastlantı. Çünkü Davos organizasyonuna kimlerin katılacağı, nelerin konuşulacağı aylar öncesinden belli oluyor, üstelik katılımcılardan dünya kadar para alınıyor. Öyle çat kapı “ben geldim, bir konuşayım gideyim” demek yok. Afrin de yakın zamanda planlandı.

Erdoğan, “ gideceğim” deseydi bile böyle bir ortamda zaten Davos’a gitmezdi, gidemezdi.

Yine de Başbakan Yardımcısı Şimşek, Ekonomi Bakanı Zeybekçi ve Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya’nın katılacağı Davos, olup biteni dünya liderlerine anlatmak için önemli ve iyi fırsat.