Afrin’de 3 Bitlis’te 1 kahraman askerimiz şehit düştü

Afrin merkezindeki arama tarama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 asker şehit oldu.

Afrin’de 3 Bitlis’te 1 kahraman askerimiz şehit düştü. Bitlis’te düzenlenen operasyonda da önceden tuzaklanan El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu.

Sabah saatlerinde Afrin kent merkezinde mayın ve el yapımı patlayıcılara yönelik arama, tarama ve imha çalışması yürüten TSK birliklerinin faaliyeti sırasında teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, faaliyete katılan askerlerden 3 kişi oldu. Yaralanan askerler ise, kentte bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Hatay Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.

BİTLİS’TE DE BİR ŞEHİT

Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Hizan yolu üzerinde bulunan Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında, PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı, askerlerin geçişi sırasında infilak etti.

Patlamada, bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı. Olay yerine sevk edilen helikopterle bölgeden alınan yaralı asker, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak Yeniçağ: Afrin ve Bitlis’ten acı haber! 4 şehit var…

TSK BİLGİLENDİRME

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklama şöyle:

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda; üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.