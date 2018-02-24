Keçiören Belediyesi’nin insani yardım malzemeleri taşıyan yardım tırı dualarla Afrin’e doğru yola çıktı.

Belediye hizmet binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, her türlü terör tehdidini ortadan kaldırmak ve Afrin’de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak amacıyla başlattığımız Zeytindalı Operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor. Bizler de milletçe dualarımızla Mehmetçiğimizi destekliyoruz. Bugün de o bölgedeki insanlara yardım elini uzatmak için bir adım atıyoruz. Zorlu hava şartlarında ulaştırılacak insani yardım malzemelerinin Bölge halkına hem moral olmasını hem de ihtiyaçlarını bir nebze olsa da gidermelerine katkıda bulunmasını amaçlıyoruz. Her zaman mazlumdan yana olan Ülkemiz bölge halkının mağdur olmaması hususunda da gereken desteği veriyor. Bizler de Keçiören Belediyesi olarak her zaman sınırlarımız ötesindeki mazlum halklara yardım elimizi uzatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle gitsin inşallah…” dedi.

Dualar eşliğinde uğurlanan yardım tırı içerisinde gıda malzemeleri, kıyafet ve ayakkabı bulunuyor.

Keçiören Belediyesi, Türkiye’nin tek yürek olduğu Afrin operasyonuna “Mehmetçiğin yanındayız, Belediyemizden bayrağımızı alın, iş yerinizi, evinizi donatın” kampanyası ile destek olarak herkesi Türk Bayrağı asmaya davet etmiş ve bu kampanya ile 55 bin bayrak dağıtmıştı.