Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlangıcından bu yana, Irak ve Suriye’de bulunan DEAŞ ile mücadele koalisyonundaki ABD’li generaller ilk kez ana omurgasını terör örgütü YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) temsilcileri ile bir araya geldi. 1 Mayıs’ta başlatılan Deyrizor operasyonunun görüşüldüğü toplantının fotoğrafları koalisyonun sosyal medya hesabından paylaşıldı.