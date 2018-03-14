FENERBAHÇELİ İŞ ADAMLARINDAN ALTIN YATIRIM

Ankaralı Fenerbahçeli İşadamları Altındağ İlçesinde Kavaklı ilköğretim Öğrencilerini sevindirdiler.

Ankara Fenerbahçeli İşadamları ve Yöneticiler Spor Kulübü Derneği (AFİDER), üçüncü kütüphaneyi Altındağ ilçesindeki Kavaklı İlkokulu/Ortaokulunda açtı.

Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Zülkarneyn Avcı, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları dile getirdi,

“Devletimiz çok büyük yatırımlar yapıyor ancak mutlaka halkımızın, sivil toplum örgütlerinin de okullarımıza eğitim noktasında yapacakları şeyler var. Çok büyük bir duyarlılık gösterdiniz. Emeği geçen, bu çalışmada katkısı olan herkese teşekkür ederim.”

AFİDER Başkanı Engin Aygüney ise sosyal sorumluluk projelerine yönelik çalışmalar yapmak için yaklaşık bir yıl önce göreve geldiklerini söyledi.

Bu kapsamda daha önce, Abdullah Tokur Ortaokulu ve ATO 65. Yıl Ortaokulunda Kütüphane ve Zekâ Oyunları Sınıfı açılışı yaptıklarını belirten Aygüney, “Son okulu ziyaret ettiğimizde ısınma ve diğer inşaat işlerinde de bazı eksikler olduğunu gördük. Öncelikle Gülşen ve Anıl Koloğlu büyük destek verdi.

Önce tadilatlar yapıldı. Daha sonra kütüphane, zekâ oyunları atölyesi ve ana sınıfı açıldı. Önümüzdeki dönemde projelerimiz devam edecek. Bu yıl 5 kütüphane ve zekâ oyunları atölyesi daha açmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda engelli sınıflarına yönelik projemiz de var.” ifadelerini kullandı.