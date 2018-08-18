Afganistan’da pasta ustası olarak çalışırken, 5 yıl önce ailesiyle birlikte Tokat’a gelen Homayoun Ramazani (45), 6 asırlık Osmanlı geleneği olan Tokat yazması baskıcılığını öğrendi.

Kısa sürede mesleğinde ustalığa ulaşan Ramazani, Türk vatandaşı olup, yazmacı dükkanı açmak istiyor. Afganistan‘da Taliban’ın baskısından kaçarak Türkiye’ye sığınan evli ve 4 çocuk babası Homayoun Ramazani, Tokat’a geldi. Afganistan’da pasta ustası olarak çalışan Ramazani, yazmacılar sitesinde Osmanlı geleneği olan Tokat yazması baskısı ustası Orhan Okumuş’un yanında çırak olarak işe başladı. Burada işin inceliklerini öğrenen Ramazani, yazma baskısında usta oldu.

İLK GELDİĞİNDE TÜRKÇE BİLMİYORDU

Homayoun Ramazani’nin ilk geldiğinde Türkçe bilmediğini söyleyen yazma baskısı ustası Orhan Okumuş, “Ramazani iyi biri, işi öğrenen bir insan. Eli yatkın, hemen öğreniyor. İşi öğrettik, şu an çalışıyor. Ramazani usta oldu artık” dedi. Çırak bulmakta zorluk çektikleri kaydeden Okumuş, “Nesil artık değişti. 18-20 yaşına kadar gençler okuyor. O eskidendi, ilkokul bitirip geliyordu. Artık herkes çocuğunu okutuyor. İleride bu mesleği devam ettiren olur ama çat pat daha sonra biter” diye konuştu.

Afganistan’da Taliban’ın baskılarından kaçarak Türkiye’ye sığındığını daha sonra da Tokat’a geldiğini söyleyen Homayoun Ramazani ise şöyle konuştu:

“Mesleğim ile ilgili iş bulamadım. Daha sonra yazmacılık işini buldum. Şu anda burada 5 yıldır çalışıyorum. Yazmacılık çok zor ya da çok kolay değil. Normal bir iş. Afganistan’da savaş olmaz, biter ise bu işi orada da yaparım. Oraya dönemezsem burada yapmak isterim. Bana Türk vatandaşı kimliği verilirse burada bu işi yapmak istiyorum” dedi.