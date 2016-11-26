Afgan kadınına Sivas’ta polislik eğitimi

Afganistan’dan gelen 250 kadın polis adayı, Sivas Polis Meslek Yüksekokulunda (PMYO) verilen zorlu eğitimle ülkelerinde güvenliği sağlamak için hazırlanıyor.

Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan ”Afgan Ulusal Polisinin Eğitilmesi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Muhtırası” çerçevesinde bugüne kadar Sivas PMYO’daki eğitim programını başarıyla tamamlayan 753’ü kadın 2 bin 707 Afgan, polis olarak mezun oldu.

Sivas PMYO’da gerçekleştirilen 5. dönem programına katılan 250 Afgan kadın polis adayının eğitim programı devam ediyor.

Kadın polis adayları, 2 Eylül’de başlayan program kapsamında dünyanın en güçlü polis teşkilatları arasında gösterilen Türk Polis Teşkilatı tarafından 4 ay sürecek zorlu bir eğitim sürecine tabi tutuluyor.

Alanında uzman çok sayıda personel tarafından adaylara, polis usul ve esasları, polis hukuku, Afgan Anayasası modülleri, silah kullanımı, trafik polisliği, sürücü eğitimi, bilgisayar kullanımı, arama teknikleri, yolsuzlukla mücadele, insan hakları, polis savunma taktikleri, ilk yardım, ifade alma, olay yeri inceleme, delil toplama, aile içi şiddet ve mağdurlara yardım ve terörizm gibi birçok alanda uygulamalı eğitim veriliyor.

Afgan kadın polisler, son teknolojilerle donatılan okulda, masa tenisi, bilardo, tenis, voleybol, basketbol, badminton ve futbol gibi birçok imkandan da yararlanabiliyor. Zaman zaman gece programları düzenleyerek eğlenen Afgan kadın polis adayları, Türk kadın polis eğitmenlerle de iyi bir diyalog kuruyor. Okuldaki sağlık, terzi ve kuaför hizmetlerinden de faydalanan kursiyerler, zorlu eğitimlere rağmen kişisel bakımlarına ayrı bir önem veriyor.

“4 Afgan kadın polisten biri Türkiye’de eğitilmiştir”

Sivas PMYO Müdürü Adnan Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında eğitimini başarıyla tamamlayan Afganların ülkelerinde polis olarak görevlerine başladığını söyledi.

Afganistan Polis Teşkilatı’nda kadınların oranının yüzde bir olduğunu, Türkiye ile yürütülen projeden sonra bu oranın yüzde 30’a yükseldiğini belirten Oran, “Projeye Afgan İçişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİKA), Kombine Geçiş Komutanlığı tarafından mali destek veriliyor.” dedi.

Projenin 2018 yılına kadar devam edeceğini ifade eden Oran, eğitimlerin, alanında uzman eğiticiler tarafından verildiğine dikkati çekti.

Projenin temelinin dostluk ve güvene dayandığını vurgulayan Oran, şunları kaydetti:

“Afganistan Devletinin kalkınması ve halkının huzur içerisinde yaşaması için öğrencilerimize vermiş olduğumuz eğitimlerde elimizde bulunan tüm imkanları sonuna kadar seferber ediyoruz. Her geçen gün gelişen teknolojileri takip ederek öğrencilerimizin eğitimlerinde kullanıyoruz. Böylece okulumuzda Afganistan Polis Teşkilatına gelişmiş ülkeler seviyesinde polisler yetiştirilmesini sağlıyor, ayrıca bu projeyle hem Afgan kültürünü tanıma hem de Türk kültürünü tanıtma fırsatı buluyor, birbirimizi tanıdıkça Afgan ve Türk kültürlerinin ne kadar çok ortak noktaları olduğunun farkına varıyoruz. Afganistan’daki kadın polislerin dörtte biri Türkiye’de eğitilmiştir. Afganistan’a gittiğinizde sokakta gördüğünüz her 4 kadın polisten biri Türkiye’de eğitilmiştir.”

Sivas PMYO Müdürü Adnan Oran, okulun Sivas ekonomisine çok önemli katkı sağladığını da işaret etti.

“Başka hiçbir yerde olmayan eğitimden geçiyoruz”

Afgan kadın polis adaylarından Sima Gül, ülkesine hizmet etmek için bu eğitimi almaya geldiğini söyledi. Polisliği çok sevdiğini ve bu nedenle kursa katıldığını anlatan Gül,

“Afganistan’da bu eğitimi almak istiyordum ama kadın polislere yönelik bazı sorunlardan dolayı diğer arkadaşlarımla birlikte Türkiye’ye geldim.” diye konuştu.

Çok iyi bir eğitim aldıklarını aktaran Gül, şöyle devam etti: “Başka hiçbir yerde olmayan bir eğitimden geçiyoruz. Afganistan Devleti de kızları bu yönde teşvik ediyor ve eğitim almamız için birçok fırsatları bizlere sunuyor. Eğitime başlamadan önce hiç silah tutmamıştım, uzaktan görmüştüm. Şimdi çeşitli silahları kullanarak keskin nişancılık öğreniyorum. Bu vesileyle ülkemin tepelerinde ve dağlarında Taliban’ı avlamak istiyorum. Çok mutluyum, en azından kendi canımızı, malımızı ve toprağımızı savunabiliriz. Artık polis kardeşlerimle mesleğimde ilerlemek istiyorum.”

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