Afgan çocuk için ‘mucize’ Manisa’da gerçekleşti

İRANLI doktorların “Ayağa kalkması mucize” dediği doğuştan omurilik hastası Afganistan uyruklu 10 yaşındaki Javid Balkhi, Manisa’da olduğu ameliyatın ardından yürümeye başladı. Ancak şimdi de idrar kaçırma sorunu nedeniyle tedavi olması gereken Balkhi’nin ailesi, tedavi masraflarının karşılanması için devletten ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Afganistan uyruklu Javat Balkhi (36) ve eşi Mina Jafari’nin (32) ayrık veya açık omurga anlamına gelen spina bifida hastası oğulları Javid Balkhi, İran’da doğdu.

Doğduktan 4 gün sonra omurilik ameliyatı olan ve İranlı doktorların “Ayağa kalkması mucize” dediği belirtilen Javid Balkhi’nin ailesi, çocuklarının tedavisi için ne İran’da ne de kendi ülkeleri Afganistan’da sağlıklı sonuç alamadı. Aile 2013 yılında İran’dan Türkiye’ye gelip Manisa’ya yerleşti. Manisa’da Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur’un desteği ile 7 yaşındayken ikinci ameliyatını olan Javid Balkhi, desteksiz yürümeye başladı. İlkokul 4’üncü sınıfa giden ve yüzde 76 engelli raporu bulunan Javid Balkhi, idrar kaçırma sorunu nedeniyle omurilik tedavisine ara verdi. Her ay Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Bölümü’ne götürülen Javid için ürodinami tetkiki yapılıyor.

SADECE ÜNİVERSİTEDE YAPILIYOR

Manisa’da bir tekstil firmasında asgari ücretle çalışan baba Javat Balkhi, kirada oturdukları için tek çocuklarının tedavisini karşılayamıyor. Oğlunun ayda en az bir defa çocuk nefrolojisine gitmek zorunda olduğunu anlatan gözü yaşlı anne Mina Jafari de şöyle dedi:

“Manisa’da sadece üniversite hastanesinde yapılan ürodinami tetkikini SGK karşılamıyor. Her tahlil ve muayene için ayrı ayrı 40 TL, bu tetkik için ise 400 TL isteniyor. Çocuğumun rahatsızlığı sebebiyle ben zaten çalışamıyorum. Çocuğum zihinsel sorunu olmadığı için ağır engelliler sınıfına girmiyor. Bu sebeple de yardımlardan faydalanamıyoruz. Halbuki ben olmazsam çocuğum okula kadar bile gidemiyor.”

TUVALET İÇİN EVE GETİRİYOR

Anne Mina Jafari, çocuğunun böbreğinin zarar görmemesi için günde en az 3 defa eve getirerek tuvaletini yaptırdığını kaydederek şunları anlattı:

“Tuvalete girmesi için okuldan alıp eve getiriyorum. Tedavi yardımı almak için Birleşmiş Milletler’e başvurduk. Ancak burada belirli bir süre yaşamış olmamız gerekiyor. Evimiz kira. Türk milleti çok iyi. Biz burada yaşamaktan çok memnunuz ama çocuğumun sağlığı herşeyden önemli. İran’da ve Afganistan’da doktorlar hiç umut verici konuşmadı. Burda şifa bulduğumuz için Manisa’ya yerleştik. Tedaviye devam edebilmek için Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve hayırseverlerin yardımına ihtiyacımız var.”

Arkadaşları gibi koşup top oynamak isteyen Javid Balkhi ise “Ben de onlar gibi sağlıklı olup, bütün etkinliklere katılmak istiyorum” diye konuştu.

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