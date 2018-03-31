Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Abdulrahim Sayedjan Cuma programına Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile birlikte katıldıktan sonra Başkan Ak’ı makamda ziyaret etti.

Başkan Ak’ın makamında gerçekleşen görüşmede sıcak ve samimi diyaloglar yaşandı. Büyükelçi Sayedjan,Afganistan’daki savaş ortamının devam etmesi nedeniyle Cuma namazına bile sağlıklı bir ortamda gidemediklerine vurgu yaparak, “Türkiye’deki yerel ve merkezi hükümetin çalışmalarını takip ediyor, istikrar ortamınızı takdir ediyoruz. Türkiye bizim için iyi bir model, güzel bir örnek…” dedi.

Afganistan’daki siyasi ve askeri işleyişle ilgili de bilgiler veren Büyükelçi Abdulrahim Sayedjan, “DAİŞ şu an bizim için en önemli terör tehdidi… Bu güvenlik zafiyeti günlük hayatımızı da etkiliyor. Afgan halkının Türkiye’yi sevmesinin ana nedenlerinden biri de bölgeyi tehdit eden hiçbir oluşumu desteklememesi… 6 Nisan’da Başbakan Binali Yıldırım, devlet başkanımızla görüşmek için Afganistan’a gelecek. Oradaki Türk birliklerini de ziyaret edecek.” diye konuştu.

Afganistan’ın Türkiye’nin gönül coğrafyasında önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Başkan Ak ise, “Türkiye’deki Müslümanlar, Afganistanlı kardeşlerimize her zaman bir şeyler yapma çabasında oldular.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Afganistanlı kardeşlerimizle birlik ve beraberliğimiz sürecektir. 1979’daki Rus işgalinden beri Afganistan’ın yanındayız. Hatta o dönem yardım toplandı ve bölgeye ekiplerimiz gitti.” dedi. Ak, Keçiören’de de çok sayıda Afganlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Karşılıklı iyi dileklerin de getirildiği sohbette taraflar, gelecekteki işbirliği olanakları konusunda da görüş alışverişinde bulundu.