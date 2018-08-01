Ey Kılıçdaroğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Af” konusunda ısrarlı. Yeni yasama döneminde çıkarılması için hazırlık yapıyor.

Haydi, Bahçeli’nin “Af” çağrısına hızla destek verin ve Meclis kapanmadan MHP’yi de yanınıza alarak tüm muhalefet partilerinin işbirliği ile cezaevlerinde olan olmayan mağdurlar için hızla bir af yasasını Meclis’ten geçirin.

MHP’yi AKP ile işbirliğinden ilk kez “Af” sayesinde koparın.

Başkan’ın KHK’larının Meclis’te yasalar çıkartılarak kontrol altına alınması konusunda da MHP’yi yanınıza çekmek için diyalog kapısı açın.

Bugün tek kişi ülkeyi fermannamelerle idare etmeye başladı ise söyler misin bana CHP için olağanüstü kurultay zamanı mı?

Yoksa zaman tek kişinin tüm icraatları ile mücadele etme zamanı mı?

Yoksa zaman yerel seçimlerde tek kişiyi zora düşürecek siyasi başarı kazanma zamanı mı?

Yoksa zaman geleneksel sorunları aşmak için Kemal Kılıçdaroğlu + Muharrem İnce güç birliği ile CHP’yi yeniden yapılandırmak, kurucu ayarlarına döndürme zamanı mı?

Ve sonuç:

Kılıçdaroğlu ve İnce’ye sorayım.

Akdeniz Çocukları şarkısını birlikte söyler misiniz?

Haydi, uzat elini

Bak gün doğmakta ufukta

Her gün yeni bir umutla

Doğalım biz de yeni baştan…